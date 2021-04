Estónsko a Fínsko obnovili smelý projekt: Krajiny sa chcú spojiť popod Baltské more

Deň po podpísaní fínsko-estónskeho memoranda o porozumení o spolupráci na veľkých dopravných projektoch fínsky minister dopravy Timo Harakka pre agentúru AFP uviedol, že "je príliš skoro na to povedať, či pre projekt v hodnote 20 miliárd eur existuje pádny dôvod. "Našou zodpovednosťou je však umožniť, aby v budúcnosti bolo možné prijať rozhodnutie o prípadnom pokračovaní v projekte," dodal.

"An undersea train tunnel between Finland & Estonia has moved step closer to becoming a reality. At 103 km, it will stretch under the Gulf of Finland and connect the airports of Helsinki and Tallinn with two train stations in between."



