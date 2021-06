Krvavá dráma v Nemecku: Hasič (†64) sťal svoju ženu reťazovou pílou

BERLÍN - Aký hrozný čin! Keď sa po rozchode stretli dvaja bývalí partneri v Lanzi v Brandenbursku, dostali sa do fatálnej hádky. Muž svojej bývalej manželke odsekol hlavu motorovou pílou a vzápätí spáchal samovraždu.

Podľa správy nemeckého denníka Bild otriasla malou brandenburskou dedinou Lanz neskutočná rodinná dráma. V obci s 800 ľuďmi sa mala v pondelok ráno strhnúť hlasná hádka medzi mužom a jeho bývalou manželkou. Ako informujú noviny, susedia vraj po počiatočných výkrikoch počuli zvuk motorovej píly.

Bluttat in Brandenburg - Mann trennt Frau mit Kettensäge Kopf ab und tötet sich https://t.co/iyDlTcbeWB — BILD (@BILD) May 31, 2021

Susedia boli hádkou znepokojení, a preto privolali políciu, ktorá získala prístup do domu. To, čo policajti videli, znie hrozne. Muž vraj svojej manželke odrezal hlavu motorovou pílou. Ako informuje Bild, 64-ročný muž sa po čine zavrel do kôlne.

Muž potom v domčeku sám seba popravil - zrejme tiež motorovou pílou. Podľa ďalších informácií, obeť a páchateľ „sa mali po rozchode v dome stretnúť, aby ho spoločne vypratali. Podľa polície išlo pri stretnutí aj o objasnenie, ako si zariadenie rozdelia“. Dôvod smrteľného sporu ešte nie je presvedčivo objasnený.

Stále na začiatku vyšetrovania

"Sme stále na úplnom začiatku vyšetrovania," uviedla polícia pre Märkische Allgemeine Zeitung. Muž bol údajne bývalý veliteľ miestnych hasičov. Dve mŕtve telá boli objavené v pondelok ráno, miesto bolo na veľkej ploche ohraničené páskou. Polícia úzko spolupracuje so zodpovedným štátnym zástupcom.