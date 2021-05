VIDEO Potýčky v Jeruzaleme si vyžiadali vyše 250 zranených: Bezpečnostná rada OSN bude rokovať

Zdroj: TASR/AP Photo/Oded Balilty

RAMALLÁH - Izraelským bezpečnostným zložkám sa po násilnostiach nakrátko podarilo obnoviť poriadok na Chrámovej hore v Starom meste Jeruzalema, keď rozohnali dav Palestínčanov útočiacich na izraelských policajtov kameňmi. Uviedol to spravodajský portál The Times of Israel, ktorý však neskôr informoval, že po krátkej prestávke sa násilnosti obnovili.