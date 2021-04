Vedci odhalili novú zbraň proti covidu-19: Takto jednoducho výrazne znížite riziko nákazy a pravdepodobnosť úmrtia!

GLASGOW - Veľká štúdia zistila, že pravidelné cvičenie znižuje pravdepodobnosť úmrtia na infekčné choroby, ako je napríklad COVID-19, o viac ako tretinu. Okrem toho sa tiež znižuje pravdepodobnosť nákazy vírusom o viac ako tridsať percent. Experti odhalili, koľko minút denne by ste mali cvičiť, aby ste minimalizovali riziko infekcie.

Štúdia publikovaná v časopise Sports Medicine sa ako prvá na svete zamerala na súvislosť medzi cvičením a imunitou proti COVID-19. Jej výsledky naznačujú, že pravidelným cvičením sa dá bojovať proti tomuto ochoreniu. Vedci tvrdia, že by ste mali cvičiť tridsať minút denne päť dní v týždni alebo 150 minút týždenne. Ideálne je, ak sa pri tejto aktivite zadýchate a zapotíte. Medzi odporúčané aktivity patrí chôdza, beh, bicykel či posilňovacie cvičenia.

Takáto fyzická aktivita môže tiež zvýšiť účinnosť vakcín až o 40 percent, uviedol medzinárodný tím vedcov pod vedením Glasgow Caledonian University (GCU), ktorý tvorili svetovo uznávaní imunológovia a epidemiológovia. Tí preskúmali 16 698 epidemiologických štúdií publikovaných v období od januára 1980 do apríla 2020. Dospeli k záveru, že odporúčané množstvo cvičenia môže mať za následok "31-percentné zníženie rizika nákazy infekčnými chorobami, ako je COVID-19, 37-percentné zníženie rizika úmrtia na následky týchto chorôb a zvýšenie účinnosti očkovacej látky proti vírusovým ochoreniam, ako je COVID-19".

Podľa vedúceho projektu, profesora dynamiky zdravého správania na GCU Sebastiena Chastina, fyzická aktivita "posilňuje prvú líniu obrany ľudského imunitného systému a podporuje vyššiu koncentráciu imunitných buniek". Tento mimoriadne významný výskum by tak mohol pomôcť znížiť počet obetí COVID-19. "Zistili sme, že pravidelné cvičenie, pri ktorom sa zadýchate, zvyšuje imunitu voči infekčným chorobám o 31 percent a zvyšuje počet imunitných buniek v tele v prvej obrannej línii, čo je slizničná vrstva protilátok," skonštatoval Chastin.

Jasnou správou je podľa vedcov zostať aktívny, pretože to prospieva nielen nášmu duševnému a celkovému zdraviu, ale je to vhodné aj pre posilnenie imunity. Pokiaľ na pravidelné cvičenie nezanevriete ani po očkovaní, zvýšite tak zas účinnosť očkovacej látky. "Odporúčame dvanásťtýždňový cvičebný program pred očkovaním, čo by mohlo viesť k o 20 až 40 percent účinnejšej imunizácii," dodal profesor.