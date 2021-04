Pôrod v čase KORONAVÍRUSU: Primár opísal krušné chvíle, dva komplikované prípady! Bábätká boli zdravé

Ide o špecifickú situáciu, ktorá si vyžiadala špecifický prístup. Radosť z očakávania bábätka sa spojila s obavou, či to matka zvládne a ako sa jej diagnóza podpíše na dieťatku. S takouto obrovskou výzvou sa stretli v skalickej nemocnici aj skúsení zdravotníkov z gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Čo všetko to prinieslo, opísal primár Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia skalickej nemocnice Peter Budinský.

Tehotné a rodičky s koronavírusom boli v troch skupinách

Tehotné a rodičky s koronavírusom by Budinský rozdelil na tri skupiny. " Prvá skupina boli rodičky a tehotné bez klinických príznakov, u ktorých sme riešili gynekologické a pôrodnícke problémy, poradne a eventuálne iné komplikácie súvisiace s graviditou, pričom covid sa riešil len zo stránky epidemiologickej," uviedol.

Malý Matejko s mamičkou Monikou z Holíča po pôrode Zdroj: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica

Druhú skupinu tvorili tehotné pacientky s ťažkými klinickými prejavmi koronavírusu, u ktorých sme riešili komplikácie podaním antibiotík, resp. oxygenoteapiou. "Tieto boli následne prepustené domov, niektoré už spontánne porodili a niektoré sú ešte doma a na pôrod sa chystajú," ozremil primár.

Dva komplikované prípady

Tretiu skupinu tvoria rodičky v termíne pôrodu alebo pred termínom. "U nich koronavírus skomplikoval situáciu natoľko, že sme boli nútení ukončiť tehotnosť cisárskym rezom. U nás sme mali takéto prípady dva," opísal situáciu lekár. Počas druhej vlny pandémie mali na gynekologicko-pôrodníckom oddelení 13 covid pozitívnych rodičiek.

Takto sa Matejkovi darí dnes. Zdroj: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica

Väčšina COVID pozitívnych rodičiek porodila spontánne, dva pôrody realizovali v nemocnici cisárskym rezom kvôli komplikáciám. "V obidvoch prípadoch išlo o závažné dýchacie ťažkosti. Väčšina rodičiek mala ľahký alebo mierny priebeh, najčastejšie bezpríznakový. V ďalších dvoch prípadoch hospitalizácie s covid pneumóniou u tehotných sme úspešne na oddelení zvládli liečbu koronavírusového ochorenia a rodičky boli prepustené," uviedol.

Peter Budinský Zdroj: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica

Jedna z nich už porodila, druhá bez komplikácií pokračuje v gravidite. "Stav jednej rodičky so zápalom pľúc si vyžadoval riadené dýchanie (UPV), rodička bola po pôrode preložená do iného zariadenia a napojená na UPV. Dieťatko ostalo v starostlivosti neonatologického oddelenia v Skalici," opísal Budinský. Nemocnica zároveň eviduje tri prípady, kedy rodičky prišli do pôrodnice už otestované a o svojej pozitivite na SARsCov-2 informovali pri príchode na pôrodnicu.

Platí prísny zákaz návštev

Čo sa týka opatrení, stále platí prísny zákaz návštev. "Rodičky sú pri príjme na pôrodnicu antigénovo a následne PCR testované. Opakované testovanie rodičiek sa riadi usmerneniami nemocničného epidemiológa. Pozitívna rodička je izolovaná od ostatných rodičiek počas celého pobytu v nemocnici, pôrod nevynímajúc," ozrejmil Budinský. Od rodičiek s koronavírusom vyžadujú aj rúško pri pôrode.

Zdroj: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica

"Všetci sa snažia prispôsobiť situácii a spoločne sa snažíme, aby sme využili možnosti, ktoré máme k dispozícii, aby sa u nás rodičky cítili bezpečne, príjemne a mohli na svet priviesť zdravé dieťa aj v tejto nepriaznivej epidemiologickej situácii," skonštatoval. Zatiaľ sa im to pozitívne vracia aj od mamičiek a až na výnimky sa správajú zodpovedne a k opatreniam pristupujú zodpovedne. Rovnako personál dodržiava všetky protiepidemické opatrenia.

Po pôrode v izolačnom boxe

Všetky bábätká COVID pozitívnych rodičiek sa narodili zdravé. "Podpora včasného kontaktu takejto matky a dieťaťa spolu s podporou laktácie po spontánnom pôrode sa realizuje už na pôrodnej sále, kde sú vykonávané aj základné pediatrické vyšetrenia. Vďaka výbornej spolupráci personálu pôrodnice a neonatologického oddelenia sa bonding a pokus o samoprisatie uskutočňoval u všetkých rodičiek po spontánnom pôrode. U rodičiek po pôrode cisárskym rezom to závažný stav covid ochorenia neumožňoval," vysvetlil primár gynekologického oddelenia.

Zdroj: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica

Pri operačnom ukončení pôrodu sú novorodenci so súhlasom pediatra umiestnení po pôrode v izolačnom boxe, kým nie sú preložení k matke. "Všetky režimové opatrenia sú nastavené tak, aby nemuseli covid pozitívne matky s dieťatkami po pôrode opúšťať izbu a boli tak čo najviac chránené ostatné rodičky," uviedol. Matky sú umiestnené na izbách so samostatnými hygienickými zariadeniami, strava im je nosená v termo boxoch na izbu a zvyšné skríningové vyšetrenia, ktoré sú bežne vykonávané u rodičiek na pôrodnici, boli u týchto rodičiek naplánované na obdobie po odchode z pôrodnice, aby sa minimalizoval prenos infekcie. "Pôrodnosť nám v čase pandémie neklesla, práve naopak. Dôvodom je pravdepodobne zníženie mobility rodičiek v súvislosti s najbližším miestom pôrodu," dodal Budinský.