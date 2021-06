Manželka Petra Kellnera prvýkrát prehovorila o jeho smrti: Dojemné slová! Toto sú jeho nasledovníci

PRAHA- Rodinná nadácia manželov Kellnerovcov bude pokračovať v činnosti aj po tohtoročnom úmrtí väčšinového majiteľa investičnej skupiny PPF Petra Kellnera. Vo zverejnenej výročnej správe to uviedla zakladateľka a predsedníčka správnej rady nadácie Renáta Kellnerová.

V minulom roku nadácia rozdelila na podporu vzdelávania detí a mladých ľudí v súkromnom i verejnom školstve 91 miliónov korún (3,7 milióna eur). Bolo to o 1,5 milióna Kč viac ako v roku 2019 a zároveň najviac od roku 2014, kedy rozdelila 97,4 milióna. Od roku 2002, kedy manželia Kellnerovci založili prvú rodinnú nadáciu, poskytli 1,6 miliardy Kč (takmer 63 miliónov eur) na podporu vzdelanosti v Českej republike.

Kellnerová v úvodnom slove výročnej správy pripomenula, že školstvo aj v tomto školskom roku silne ovplyvnila pandémia choroby covid-19. "Naša krajina je navyše medzi smutnými premiantmi v počte dní, kedy deti a študenti do škôl vôbec nesmeli. Preto ma obzvlášť teší, že aj v tejto turbulentnej dobe sa našej nadácii darilo napĺňať jej poslanie - pomáhať študentom, aby im vzdelanie menilo život k lepšiemu. A české školstvo podporiť na ceste k tomu, aby menilo životy k lepšiemu všetkým mladým ľuďom," uviedla.

Zdroj: SITA/Lance Flint/Alaska Mountain Rescue Group via AP

Tragická smrť jej manžela

Pripomenula aj tragickú smrť svojho manžela, ktorý koncom marca neprežil pád vrtuľníka na Aljaške. "Nemôžem vyjadriť slovami, ako nás táto strata zasiahla. Jeho myšlienky tu ale s nami budú aj ďalej - okrem iného práve skrz nadáciu. Naše deti sme už skôr, ako postupne dospievali, s našimi dobročinnými aktivitami zoznamovali. Preberali sme s nimi to, prečo sme sa do tejto práce pustili. A ony sú tu teraz so mnou, aby sme spoločne pokračovali v práci, ktorú sme s Petrom začali," uviedla k budúcnosti nadácie Kellnerová, ktorá sa po smrti svojho manžela stala správkyňou jeho pozostalosti.

Miesto zosnulého Petra Kellnera sa členom správnej rady stal Radek Spisek, riaditeľ biotechnologickej spoločnosti Soti, ktorá patrí do skupiny PPF. "Doplnil tak trojčlennú radu po boku jej predsedníčka Renáty Kellnerovej a členky Petry Dobešovej," uviedla v tlačovej správe hovorkyňa nadácie Jitka Tkadlecová.

Zdroj: Twitter/Vladimir Mlynář, PPF Group

Poskytla granty, podporila projekty

Nadácia v končiacom školskom roku poskytla 96 študentom osemročného gymnázia Open Gate sociálne štipendiá. Šancu študovať na tejto prestížnej škole tak majú už niekoľko rokov aj deti z detských domovov, pestúnskych rodín alebo takzvaných klokánkov. Ďalších 53 študentov na zahraničných i českých univerzitách získalo finančné granty.

Po dokončení vysokoškolských štúdií sa štipendisti zaväzujú odpracovať aspoň tri roky v nasledujúcich 15 rokoch v prospech Českej republiky, poznamenala Tkadlecová. Ďalšie peniaze nadácie smerovali na projekt Pomáhame školám k úspechu, do ktorého sa minulý rok zapojilo skoro tritisíc pedagógov a ich prostredníctvom bezmála 40-tisíc žiakov v 116 verejných základných školách. Projekt je zameraný na profesijné vzdelávanie učiteľov, rozvoj čitateľstva, kritickej gramotnosti žiakov a novo aj pisateľstvo, dodala hovorkyňa nadácie.

Zdroj: PPF, SITA/Lance Flint/Alaska Mountain Rescue Group via AP

Najbohatší Čech

Kellner, ktorý zahynul 27. marca, bol považovaný za najbohatšieho Čecha. Časopis Forbes hodnotu jeho majetku za minulý rok odhadol na 17,5 miliardy dolárov, čo ho zaradilo na 110. miesto medzi najbohatšími ľuďmi sveta. Po jeho smrti imanie s najväčšou pravdepodobnosťou prejde na manželku Renátu a celú rodinu.