Hororové VIDEÁ po záplavách v Austrálii: Stromy sú plné hadov, domy posiate pavúkmi

Povodne z posledných dní sú veľkým problémom pre obyvateľov Austrálie. Ale aj pre časti miestneho zvieracieho sveta, keď stúpa hladina vody, ide hlavne o prežitie.

Ako uvádza americká televízna stanica CNN, okrem iného existujú početné správy o pavúkoch a hadoch, ktoré smerujú k ľudským obydliam na úteku pred vodou.

Napríklad Austrálčan Matt Lovenfosse pravidelne zverejňuje na Facebooku informácie o podmienkach na svojej farme v Kinchela Creek, na východnom pobreží krajiny, kúsok na polceste medzi mestami Sydney a Brisbane.

Jedna z fotografií zobrazuje desiatky, ak nie stovky pavúkov, ktorí sa pohybujú po bahnitej zemi. "Stále prší a voda je stále bližšie k domu." Vodu by sme mali mať v dome do rána a potom budú pavúky všade, píše Lovenfosse. To sa stalo aj v rokoch 2001 a 2013 za podobných poveternostných podmienok, zvieratá inštinktívne hľadali najvyšší bod. A to je dom.

Nielen pavúky však hľadajú stratégie, ako sa vyrovnať s extrémnou situáciou. „Stromy sú plné hadov,“ píše Lovenfosse. Ak pôjdete loďou cez zatopené polia, pokúsili by sa na palubu dostať početné plazy.

Hasič Russell Turner opísal podobnú situáciu austrálskej televízii ABC: „Posádka práve záchraňovala rodinu. Keď sa vrátili na svoj čln, našli v ňom množstvo hadov. Potom rodinu odviedli, hady vyhnali a dokončili záchrannú akciu.“ Aj tu zvieratá hľadali najvyšší bod, v tomto prípade záchranný čln.

Niekoľko dní trvajúci silný dážď na veľkých častiach východného pobrežia spôsobil, že sa rieky vylievali z brehov. 18-tisíc ľudí bolo dopravených do bezpečia pozdĺž 900-kilometrového pásu, z toho 15-tisíc v regióne severne od Sydney a 3 000 v západnom Sydney, uviedla premiérka štátu Nový Južný Wales Gladys Berejiklianová.

Melanie Williamsová, ktorá žije v meste Macksville, zverejnila pozoruhodné fotografie aj na Facebooku. „Toľko pavúkov z povodňovej vody,“ napísala.

Melanie Williamsová odfotila pavúkov, ktorí sa snažia zachrániť. Zdroj: Facebook/ Melanie Williams

Na TikToku distribuovala Shenea Varleyová video s početnými pavúkmi, ktorí sa schovávali pred vodou na plote. „Za záchranou sa plazia aj po nohách,“ komentovala.

Dobrá správa pre ľudí a zvieratá: Od stredy by mal dážď ustávať, potom sa predpokladá slnečné počasie a teploty okolo 30 stupňov. Potrvá však nejaký čas, kým sa škody spôsobené povodňami storočia napravia.