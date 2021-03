KORONAVÍRUS Merkelová vyhlásila, že by sa dala zaočkovať vakcínou od AstraZenecy

BERLÍN - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v piatok vyhlásila, že by sa nechala zaočkovať vakcínou proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca, ak by jej ju ponúkli, keď na ňu príde rad. Informovala o tom agentúra DPA.

"Áno, dala by som sa (zaočkovať) vakcínou AstraZeneca," povedala Merkelová pred novinármi na tlačovej konferencii. Avšak v tejto súvislosti zdôraznila, že "by chcela počkať", kým na ňu "príde rad". Európska agentúra pre lieky (EMA) vo štvrtok oznámila, že vakcína od firmy AstraZeneca nesúvisí s celkovým zvýšeným rizikom vzniku krvných zrazenín a jej výhody prevažujú nad rizikami. Viacero európskych krajín vrátane Nemecka následne oznámilo, že obnoví očkovanie touto vakcínou, ktoré pre správy o výskyte krvných zrazenín u viacerých zaočkovaných osôb v priebehu tohto a minulého týždňa pozastavili.

Merkelová zároveň povedala, že Nemecko si objedná ruskú vakcínu Sputnik V, ak bude v Európskej únii povolená na použitie. Berlín by si podľa jej slov mohol zabezpečiť dodávky aj sám, ak by ju euroblok nezaobstaral. "Pokiaľ ide o ruskú vakcínu, už nejaký čas zastávam názor, že by sme mali používať akúkoľvek vakcínu, ktorú schváli európsky regulačný úrad," dodala. EMA vykonáva postupné hodnotenie vakcíny Sputnik V. Lekársky časopis Lancet nedávno zverejnil výsledky klinických štúdií, podľa ktorých je ruská vakcína bezpečným a účinným produktom v boji proti koronavírusu.