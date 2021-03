KORONAVÍRUS Počas pandémie pribudli nové úlohy aj Leteckému útvaru Ministerstva vnútra

Prostredníctvom deviatich repatriačných letov sa domov zo zahraničia vrátilo vyše 470 občanov SR a iných štátov Európskej únie. "Repatriovali sme občanov z európskych, ale aj zo vzdialenejších krajín, ako Keňa, Irak a Tunisko, v ktorých dospelí aj deti uviazli často v bezvýchodiskovej situácii," uviedlo MV SR.

V čase uzatvoreného vzdušného priestoru a nedostupnej alebo extrémne predraženej hodiny letu komerčnou linkou zabezpečovala letka prepravu zdravotníckeho a ochranného materiálu pre občanov SR. "Spolu sa do Číny nalietalo v marci a apríli viac ako 105 letových hodín počas piatich turnusov," priblížil rezort.

Letecký útvar doručoval tiež humanitárnu pomoc. Vlani v apríli smerovala do Talianska, ktoré bolo v tom čase jedným z ohnísk pandémie. V auguste viezla vládna letka pomoc do Libanonu po silnom výbuchu v Bejrúte a v septembri do Grécka po požiari na ostrove Lesbos.