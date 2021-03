KORONAVÍRUS EÚ pripravuje prvé kroky na riešenie sporu so spoločnosťou AstraZeneca

"Máme v úmysle poslať list spoločnosti AstraZeneca, list, ktorý nám umožní nadviazať dialóg so spoločnosťou v rámci riešenia sporu," uviedol Mamer. Na základe dohody by sa šéfovia oboch strán - spoločnosti aj Komisie - mali do 20 dní od oznámenia stretnúť "a pokúsiť sa vyriešiť spor v dobrej viere".

Komisia tvrdí, že AstraZeneca si nedostatočne plnila svoje záväzky, zatiaľ čo spoločnosť tvrdí, že zmluva stanovuje iba to, že musí vynaložiť maximálne možné úsilie na splnenie predpokladaného cieľa o počte dávok. Podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej spoločnosť v druhom štvrťroku dodá iba 70 miliónov zo sľúbených 180 miliónov dávok.