KORONAVÍRUS WHO schválila vakcínu od firmy Johnson & Johnson na podmienečné použitie

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok vyhovela žiadosti farmaceutickej spoločnosti Johnson & Johnson (J&J) a zaradila jej vakcínu proti chorobe COVID-19 do zoznamu očkovacích látok na podmienečné použitie. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej sa tým urýchli imunizácia obyvateľstva, keďže ide o jednodávkovú vakcínu.

WHO doteraz autorizovala vakcíny spoločností Pfizer/BioNTech a Oxford/AstraZeneca. Firma Johnson & Johnson podala žiadosť v druhej polovici februára. Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vo svojom vyhlásení v piatok uviedol, že "každý nový, bezpečný a efektívny nástroj proti (ochoreniu) COVID-19 je krokom k ovládnutiu pandémie".

Schválenie každej vakcíny na podmienečné použitie je nevyhnutným predpokladom pre jej poskytnutie programu COVAX, ktorý koordinuje WHO s cieľom dodávať očkovacie látky do chudobných krajín a štátov so stredným príjmom. Vakcína od firmy Johnson & Johnson sa môže skladovať v bežnej chladničke, čo je hlavná konkurenčná výhoda v krajinách s relatívne slabšou zdravotníckou infraštruktúrou.

Jej podmienečné používanie povolila vo štvrtok aj Európska únia krátko po tom, ako tak urobila Európska agentúra pre lieky (EMA). Ide o štvrtú vakcínu, ktorá dostala súhlas od EMA, a súčasne o prvú jednodávkovú vakcínu proti covidu. Klinické testy podľa EMA potvrdili, že táto vakcína je účinná pri prevencii ochorenia COVID-19 u ľudí vo veku od 18 rokov.

Na klinických skúškach sa zúčastnilo približne 44.000 osôb v USA, Juhoafrickej republike a krajinách Latinskej Ameriky, pričom polovica dostala jednu dávku vakcíny a druhá polovica placebo. Vakcína spoločnosti Johnson & Johnson sa už vo februári začala distribuovať v Juhoafrickej republike, kde sa používa prvýkrát mimo veľkého klinického testovania.