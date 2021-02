KORONAVÍRUS Hromadné očkovanie by sa v Spojených štátoch mohlo začať koncom apríla

Hlavný hygienik USA Dr. Anthony Fauci

Zdroj: SITA/Graeme Jennings/Pool via AP

WASHINGTON - V Spojených štátoch by do konca apríla mohli začať očkovať proti novému koronavírusu ľudí zo všetkých vekových kategórií, nielen tých najrizikovejších. V rozhovore pre televíziu NBC to vo štvrtok povedal odborník Bieleho domu na pandémiu koronavírusu Anthony Fauci.