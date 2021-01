KORONAVÍRUS Nákazlivejší variant objavený v Británii potvrdili už aj v Česku

"Je tu veľmi silná indícia, že tam, kde máme posun citlivosti v (testovacej) súprave, môžeme mať tzv. britskú mutáciu," uviedla Jiřincová. Počet zachytených prípadov zatiaľ nie je známy. Britský variant vírusu prvýkrát hlásili v Spojenom kráľovstve vlani 14. decembra. Šírenie je v súvislosti s vekom osôb a pohlavím podobné ako u iných variantov. Tento variant je však nákazlivejší a rýchlejšie sa šíri.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu uviedla, že britský variant vírusu sa rozšíril už do 50 krajín a teritórií. Podobný variant z Juhoafrickej republiky (JAR) zaznamenali zatiaľ v 20 krajinách. WHO takisto uviedla, že tretí variant koronavírusu, objavený v Japonsku, môže ovplyvniť odozvu imunitného systému a vyžaduje si ďalšie preskúmanie. Japonsko o tomto variante informovalo 9. januára po tom, ako ho potvrdili u štyroch osôb, ktoré prišli do krajiny z Brazílie.

V Česku je už podľa údajov ministerstva zdravotníctva proti koronavírusu zaočkovaných približne 70.680 ľudí. Od začiatku pandémie tamojšie úrady potvrdili 883.906 prípadov nákazy a 14.215 súvisiacich úmrtí. V súčasnosti je v krajine nakazených 149.847 osôb.