Nádejné slová firmy Biontech: Očkovanie by bolo možné prerobiť proti mutácii do šiestich týždňov

Šéf spoločnosti Biontech z nemeckého Mainzu očakáva, že dostane mutáciu koronavírusu pod kontrolu pomocou vakcíny vyvinutej v jeho spoločnosti. Existujúca vakcína proti koronavírusu by mohla byť v prípade potreby „upravená“ do šiestich týždňov a špeciálne prispôsobená mutácii, uviedol v utorok na tlačovej konferencii Ugur Sahin. To by bolo „technicky možné vo veľmi krátkom čase“, ale nová vakcína by musela prejsť novým schvaľovacím procesom.

Existujúca vakcína by mohla pôsobiť aj proti mutácii

Sahin však zopakoval svoje hodnotenie, že existujúca vakcína pomáha aj proti nedávno objavenej mutácii - považuje to za „mimoriadne pravdepodobné“. Spoločnosť Biontech teraz vedecky preskúma účinnosť vakcíny proti mutácii a výsledky budú do dvoch týždňov.

Nová mutácia koronavírusu, ktorá sa doteraz vyskytovala hlavne v juhovýchodnom Anglicku, spôsobuje veľké obavy na celom svete. Britský premiér Boris Johnson cez víkend uviedol, že táto forma patogénu je „až o 70 percent nákazlivejšia“ ako pôvodná varianta. Početné štáty obmedzili cestovanie.

Podľa RKI sa mutovaný vírus pravdepodobne už nachádza v Nemecku

Podľa Inštitútu Roberta Kocha (RKI) v Nemecku zatiaľ nebola zistená mutácia koronavírusu, ktorá bola zistená vo Veľkej Británii a ďalších krajinách. Pravdepodobnosť, že mutácia nebola odhalená, ale už sa nachádzala v Nemecku, je však „veľmi, veľmi vysoká“, uviedol v utorok v Berlíne prezident RKI Lothar Wieler.

Wieler nevidí žiadne nevýhody pre účinok vakcín proti koronavírusu z dôvodu mutácie. „Všetko naznačuje, že ochrana pred očkovaním nie je obmedzená, ak sa tento variant rozšíri ďalej.“