KORONAVÍRUS Írsko od štvrtka sprísňuje opatrenia: Platiť budú do 12. januára

DUBLIN - Írsko od štvrtka opätovne zavádza prísnejšie opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2, ktoré budú platiť až do 12. januára. V utorok to oznámil írsky premiér Micheál Martin, informovala agentúra AFP.

Martin v televíznom prejave uviedol, že jeho vláda sa po "mimoriadnom náraste" prípadov nákazy rozhodla znovu zaviesť obmedzenia piateho stupňa ochrany z vládneho Plánu na život s ochorením COVID-19.

Na základe opatrení najvyššieho 5. stupňa vláda nariadila svojim občanom zostať doma. Počas vianočných sviatkov však budú platiť isté výnimky. Predajne, ktoré nie sú nevyhnutné, budú môcť zostať otvorené, rovnako aj školy.

Premiér uviedol, že "približne desaťpercentný nárast" prípadov sa jasne stal "zdrojom vážnych obáv a situácia nie je udržateľná". Pripustil, že neexistujú "jasné dôkazy" o tom, že nový kmeň koronavírusu, ktorý sa rozšíril na juhu Anglicka, dorazil aj do Írska. Dodal však, že vysoká miera infikovaných v krajine znamená, že "najzodpovednejšie je postupovať tak, že už je tu".

Podľa osobitných opatrení budú nové obmedzenia zavedené od Štedrého dňa 24. decembra do 12. januára. Obyvatelia budú môcť do 26. decembra cestovať za hranice okresov, no od nedele už bude platiť zákaz. Od 27. decembra sa navzájom môžu navštíviť iba dve domácnosti.

Reštaurácie a bary, ktoré sa otvorili 4. decembra, musia 24. decembra zatvoriť o 15.00 h, píše agentúra DPA. Obmedzenia sa dotknú aj kaderníctiev či fitnescentier. Zákaz cestovania zo Spojeného kráľovstva bude platiť do 31. decembra. Írsko doposiaľ zaznamenalo 80.267 prípadov nákazy COVIDom-19 a 2158 úmrtí spojených s nákazou koronavírusom.