Britská mutácia vírusu nie je pod kontrolou: Štáty Európskej únie rušia spojenia, Slovensko zavádza karanténu

Slovenská republika zavádza od 21. decembra povinnú karanténu pre ľudí, ktorí sa vracajú z Veľkej Británie.

Zdroj: Facebook/Martin Hanzel

Holandsko v noci na dnes oznámilo viac ako desaťdňový zákaz leteckej prepravy cestujúcich z Británie, nasledovalo podľa agentúry AP okrem iného Belgicko, Rakúsko a Taliansko. Od polnoci ruší letecké spojenie s Britániou takisto Nemecko, podľa agentúry AFP zatiaľ do konca roka. Francúzsko sa rozhodlo prerušiť dopravné spojenie so Spojeným kráľovstvom od polnoci na 48 hodín, uviedol úrad francúzskej vlády. Podľa talianskeho ministra zdravotníctva zákaz letov z Británie bude platiť do 6. januára a do Talianska zároveň nesmie vstúpiť nikto, kto bol v Británii v posledných 14 dňoch.

Bulharsko ruší letecké spojenie s Britániou od polnoci až do konca januára, Írsko uvalí zákaz na letecké a lodné spojenie s Britániou od polnoci a "aspoň" na 48 hodín, uviedla AFP. Zákaz vstupu pre britské cestujúcich chystá Švédsko, povedal švédsky minister vnútra v televízii SVT. Španielsko vyzvalo ku koordinácii postupu v rámci Európskej únie; podľa stanice BBC by sa o tom v Bruseli mali v pondelok radiť zástupcovia členských krajín EÚ. Reaguje tiež Česko, kde sa oddnes musia ľudia prichádzajúci z Británie povinne odobrať do izolácie. Premiér Andrej Babiš povedal Českej televízii, že o zákaze letov z Británie bude vláda rokovať v pondelok. Neskôr večer ministerstvo zdravotníctva na twitteri oznámilo, že Česko od pondelka lety z Británie zastaví.

Účinok vakcíny

Významné šírenie istej mutácie koronavírusu v častiach Anglicka oznámila britská vláda v pondelok. V sobotu potom premiér Boris Johnson povedal, že nový kmeň môže byť až o 70 percent nákazlivejší než ten, ktorý doteraz v Británii prevládal. Experti vrátane tých z WHO zatiaľ nemajú dôkazy, že by zmutovaný vírus vyvolával ťažšie prípady choroby COVID-19 alebo že by u neho neúčinkovali vyvinuté vakcíny. Napriek tomu situácia vzbudzuje medzi vedcami aj vládnymi pracovníkmi značné znepokojenie a premiér Johnson v sobotu reagoval zavedením najtvrdších karanténnych opatrení v Londýne a v ďalších oblastiach Anglicka. WHO uviedla, že je s britskými činiteľmi v tesnom kontakte.

"Nový variant (vírusu) sa vymkol kontrole," povedal dnes v rozhovore s televíziou BBC minister Hancock. "Vzhľadom k tomu, o čo rýchlejšie sa táto nová varianta šíri, bude veľmi zložité udržať ju na uzde, dokiaľ nie je široko nasadená vakcína," komentoval situáciu v inom interview. Británia dnes ohlásila rekordných 35.928 novo potvrdených prípadov nákazy koronavírusom, čo je skoro dvojnásobok ako pred týždňom, kedy ich bolo 18.447, upozornila BBC. Podľa Hancocka je v britských nemocniciach asi 18.000 ľudí s COVIDom-19, čo je vraj číslo tesne pod maximálnou hodnotou z obdobia prvého vrcholu epidémie. Zmutovaný kmeň zistený v Anglicku odhalilo Holandsko pri náhodnej kontrole starších prípadov vo vzorke odobratej na začiatku decembra. Podľa WHO bola mutácia zistená aj v Dánsku a v Austrálii, napísala BBC.