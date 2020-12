Mutácia vírusu nie je v Británii pod kontrolou: Obrovský chaos pri úteku z ostrova, VIDEO Objavila sa aj v Česku!

Británia v nedeľu ohlásila rekordný prírastok infikovaných koronavírusom. Vývoj sleduje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a začínajú reagovať aj štáty nielen Európskej únie, ktoré obmedzujú spojenie s Britániou. Slovensko zatiaľ zavádza karanténu pre cestovateľov zo Spojeného kráľovstva. Taliansko ohlásilo, že má pacienta infikovaného novým kmeňom koronavírusu, zisteným v Británii. Pacient a jeho partner sa podľa ministerstva zdravotníctva nedávno vrátili z Británie, a to cez rímske letisko.

Šírenie istej mutácie koronavírusu v častiach Anglicka oznámila britská vláda v pondelok. V sobotu potom premiér Boris Johnson povedal, že nový kmeň môže byť až o 70 percent nákazlivejší než ten, ktorý doteraz v Británii prevládal. Johnson v pondelok zvolá mimoriadne stretnutie, na ktorom sa bude venovať otázke medzinárodnej dopravy v kontexte zákazov cestovania do viacerých, najmä európskych krajín.

VIDEO Londýnčania opúšťajúci krajinu pred zákazom vycestovania

Experti vrátane tých z WHO zatiaľ nemajú dôkazy, že by zmutovaný vírus vyvolával ťažšie prípady ochorenia covid-19 alebo že by bol rezistentný na vyvinuté vakcíny. Napriek tomu situácia vzbudzuje medzi vedcami aj vládnymi pracovníkmi značné znepokojenie a premiér Johnson v sobotu reagoval zavedením najtvrdších karanténnych opatrení v Londýne a v ďalších oblastiach Anglicka. WHO uviedla, že je s britskými činiteľmi v tesnom kontakte.

„Nový variant (vírusu) sa vymkol kontrole,“ priznal v nedeľu v rozhovore s televíziou BBC minister Hancock. „Vzhľadom k tomu, o čo rýchlejšie sa tento nový variant šíri, bude veľmi zložité udržať ho na uzde, dokiaľ nie je široko nasadená vakcína,“ komentoval situáciu v inom interview.

Zoznam krajín, ktoré pozastavili všetky civilné lety z Británie

V pondelok sa na zoznam krajín, ktoré pozastavia všetky civilné lety z Británie, pridali Česko aj Poľsko. Česko na dobu neurčitú zastaví prílety z Británie od pondelka 12.00 h, píše spravodajský server Novinky.cz. Tamojší rezort zdravotníctva ešte v nedeľu večer na twitteri oznámil, že občania, ktorí sa z Británie vrátili v posledných dvoch týždňoch a strávili tam viac než 24 hodín, budú musieť absolvovať povinnú domácu karanténu. Otestovať testami PCR sa dajú na piaty až siedmy deň od príchodu do Česka. V prípade negatívneho výsledku testu môžu karanténu ukončiť. V opačnom prípade karanténa trvá desať dní, približuje server.

Zákaz letov do Poľska začne platiť od pondelka polnoci tamojšieho času, uviedol hovorca poľskej vlády Piotr Müller na twitteri. Ako dlho zákaz potrvá, však neuviedol. Poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski v reakcii na tento oznam napísal, že vydal nariadenie pre Hlavný hygienický inšpektorát, aby otestovali každého cestujúceho, ktorý sa nedávno vrátil z Poľska do Británie.

Dopravné spojenia z Británie počas víkendu pozastavili aj Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Írsko, Taliansko, Belgicko či Izrael. Holandsko okrem pozastavenia letov dočasne zakázalo vylodenie cestujúcim z trajektov.

Najnovšie sa pridali aj Dánsko a Kanada. Podľa BBC sa k obmedzeniu cestovania z Británie chystajú napríklad aj Izrael, Irán, Chorvátsko, Argentína, Čile, Maroko či Kuvajt.

Na Slovensku platí povinná karanténa pre všetkých, ktorí prichádzajú z Británie

Od pondelkovej polnoci je karanténa povinná pre všetkých prichádzajúcich z Británie. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na sociálnej sieti. Šéf rezortu Marek Krajčí informoval, že slovenské laboratóriá vedia RT-PCR testami zachytiť aj novú mutáciu koronavírusu. Karanténu bude možné ukončiť až po absolvovaní tohto testu s negatívnym výsledkom.

Stojaci Eurotunel

Dočasne prerušená je aj preprava vlakov spoločnosti Eurostar z Londýna do Paríža, Bruselu a Amsterdamu. V dôsledku nového vývoja pandemickej situácie v Británii ostane uzatvorený aj prístav v Doveri. Z noci na pondelok sa na britskej strane uzavrel aj terminál spoločnosti Eurotunnel, a to pre nákladnú aj osobnú dopravu do francúzskeho Calais.

VIDEO Rozsiahle kolóny pred Eurotunelom

Mutácie koronavírusu evidujú aj v Česku

Prítomnosť nového kmeňu koronavírusu v ČR môže vysvetľovať aj to, prečo sa niektorí ľudia po prekonaní ochorenia covid-19 opäť nakazili. Mutácie tak môžu predstavovať komplikácie pre výrobcov vakcín, avšak nie zásadné. Uviedol to šéf výskumnej skupiny Štrukturálnej virológie v Stredoeurópskom technologickom inštitúte (CEITEC) v Brne Pavel Plevka. „Do júla bolo (na celom svete) identifikovaných 12.000 mutácií koronavírusu,“ povedal pre Novinky.cz s tým, že zistená mutácia v ČR predstavuje malú zmenu 'spike proteínu' (glykoproteínového hrotu, ktorý umožňuje vstup vírusu do bunky) a je pravdepodobné, že účinnosť vakcíny neovplyvní. K rovnakému záveru dospeli v súvislosti s nákazlivejším kmeňom koronavírusu aj britskí a kanadskí vedci, píše server.