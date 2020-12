Vyvarujte sa počas jazdy autom TOHTO! Inak vám hrozí vyššie riziko nákazy KORONAVÍRUSOM

PROVIDENCE - Dá sa tvrdiť, že akonáhle vykročíte von z domu, čelíte riziku nákazy koronavírusom. Ten na vás číha aj na miestach, kde by ste to nečakali. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) najnovšie upozorňuje, aby ľudia nosili rúška aj v autách, pokiaľ cestujú s ľuďmi mimo vlastnej domácnosti. Okrem toho treba urobiť ešte jedno základné opatrenie.

Šanca nakaziť sa koronavírusom hrozí všade. Ak dodržiavame všetky potrebné opatrenia, dokážeme toto riziko znížiť na minimum. Absolútnym základom je mať nasadené rúško na tvári, a to najmä v prípade, že sa ocitnete v spoločnosti ľudí, ktorí s vami nebývajú. Upozornilo na to Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. Podľa novej štúdie tiež platí, že ak počas jazdy s osobami mimo vašu domácnosť neotvoríte okno, riziko šírenia vírusu je podstatne väčšie. Z výskumu zverejneného v časopise Science Advances začiatkom decembra totiž vyplýva, že jazda so zatvorenými oknami by mohla viesť k rozšíreniu koronavírusu.

Zdroj: Getty Images

Zistili to vedci z Brownovej Univerzity, ktorý pomocou počítačových modelov simulovali prúdenie vzduchu vo vnútri automobilu. Experiment prebiehal v Toyote Prius s rôznymi kombináciami otvorených a zatvorených okien. Experti odhalili, že kombináciou, ktorá viedla k najvyššiemu riziku nákazy, boli všetky štyri okná zatvorené. "Jazdenie so zatvorenými oknami a zapnutou klimatizáciou alebo kúrením je podľa našich počítačových simulácií určite najhorší scenár," uviedol vo vyhlásení spoluautor štúdie a postgraduálny študent Asimanshu Das.

Dôležité je tiež to, ako pasažieri sedia. Výskumníci vymodelovali auto tak, akoby boli vo vnútri dvaja ľudia. Jeden sedel na sedadle vodiča a spolujazdec na zadnom sedadle na opačnej strane ako vodič. Aj keď je vzdialenosť menšia ako dva metre, takéto usporiadanie sedadiel maximalizuje vzdialenosť medzi týmito dvoma ľuďmi. Das uviedol, že najlepšou možnosťou bolo jednoznačne otvorenie všetkých štyroch okien. Značne však pomôže aj to, keď sú jedno alebo dve okná otvorené. Dôvodom je prienik čerstvého vzduchu do uzavretého priestoru, čo pomáha znižovať celkovú koncentráciu možných vírusových častíc pretrvávajúcich v automobile.

Zdroj: Getty Images

Vzduch do auta zvyčajne vstupuje cez zadné okná a vystupuje cez predné okná, pretože jeho tlak v blízkosti zadných okien býva vyšší. Ak teda otvoríte okná výhradne vpredu alebo len vzadu, príliš si tým nepomôžete. "Keď sú okná oproti cestujúcim otvorené, získate prúd vzduchu, ktorý vchádza do auta za vodičom, prechádza cez kabínu za spolujazdcom a potom vychádza z predného okna na strane spolujazdca. Tento vzorec pomáha znižovať krížovú kontamináciu medzi vodičom a spolujazdcom," upresnil Kenny Breuer, profesor inžinierstva na Brownovej Univerzite a hlavný autor výskumu.