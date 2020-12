Nemecko sa vracia k pôvodnému plánu: Obnoví deportáciu páchateľov pochádzajúcich zo Sýrie

"Všeobecný zákaz deportácií (do Sýrie) vyprší koncom tohto roka," povedal novinárom štátny tajomník ministerstva vnútra Hans-Georg Engelke po konferencii ministrov vnútra nemeckých spolkových krajín. "Tí, ktorí páchajú trestné činy alebo terorizmus, aby vážne ohrozili náš štát a naše obyvateľstvo, by mali opustiť našu krajinu a aj ju opustia," zdôraznil Engelke. Nemecké úrady budú skúmať jednotlivo každý návrh na vyhostenie, uviedol Engelke s tým, že Nemecko by nemalo byť útočiskom pre zločincov.

Podľa portálu televízie ZDF tak prevládol názor presadzovaný spolkovým ministrom vnútra Horstom Seehoferom, ktorý sa zasadzoval za uvoľnenie pravidiel na deportáciu aj do krajín zmietajúcich sa v občianskej vojne. Výzvy na zmenu doterajšieho postoja Nemecka zosilneli v novembri po zatknutí Sýrčana podozrivého zo smrteľného útoku nožom v meste Drážďany. Prokuratúra uviedla, že 20-ročný mladík, ktorý bol obvinený zo zabitia jedného turistu a vážneho zranenia druhého, bol už súdený a angažoval sa na islamistickej scéne.

V Nemecku žil so štatútom "tolerovanej" osoby - ten sa priznáva ľuďom, ktorých žiadosti o azyl boli zamietnuté, ale nemožno ich vyhostiť. Sociálni demokrati (SPD), ktorí sú partnerom v koaličnej vláde kancelárky Angely Merkelovej, tak podľa agentúry AFP neuspeli v snahe získať šesťmesačné predĺženie ochrany migrantov pred deportáciou, ktoré platilo od roku 2012. Argumentovali aj tým, že neistá bezpečnostná situácia v Sýrii spôsobuje, že deportácie by boli neobhájiteľné.

Boris Pistorius z SPD, ktorý je ministrom vnútra v Dolnom Sasku, upozornil, že vyhostenie do Sýrie bude z praktického hľadiska nemožné, pretože Nemecko nemá so Sýriou priame letecké spojenie a s tamojšou vládou neudržiava diplomatické styky. Uviedol tiež, že Nemecko, ktoré na vrchole prílivu utečencov v rokoch 2015 a 2016 prijalo viac ako milión migrantov vrátane stotisíc Sýrčanov, sa stáva prvou členskou krajinou EÚ, ktorá zrušila zákaz vyhostenia. "Je to výnimočné postavenie, na ktoré nemáme dôvod byť hrdí," poznamenal.

Deportácie ľudí späť do krajín zasiahnutých občianskej vojnou, akou je aj Sýria, boli zastavené v roku 2012. K 31. októbru bolo Nemecko povinných opustiť 5719 Sýrčanov, ktorí tam nemajú právo na pobyt. Podľa spolkového ministerstva vnútra v súčasnosti je 90 Sýrčanov žijúcich v Nemecku považovaných za potenciálnu hrozbu.