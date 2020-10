Slovenskí europoslanci privítali Sacharovovu cenu pre bieloruskú opozíciu

Ivan Štefanec (KDH) uviedol, že Sacharovova cena je v dobrých rukách, a pripomenul, že pôvodný návrh, ktorý predostrel s českou europoslankyňou Michaelou Šojdrovou, aby cenu získala Sviatlana Cichanovská, bol rozšírený na celú Koordinačnú radu a bieloruskú opozíciu.

"Táto cena je veľkým povzbudením pre občanov Bieloruska v ich spravodlivom boji za slobodu a demokraciu. Základné ľudské práva sú univerzálne a želám si, aby aj v Bielorusku sa ľudia mohli slobodne vyjadrovať a zvoliť si svojich zástupcov," odkázal Štefanec, ktorý je členom frakcie ľudovcov (EPP).

Poslanec Robert Hajšel (Smer-SD) zo skupiny socialistov a demokratov (S&D) priznal, že udelenie tejto ceny bieloruskej opozícii pod vedením odvážnych žien z Bieloruska je preňho vyjadrením solidarity zo strany europarlamentu s bieloruským ľuďom, ktorý dal pokojnými protestmi najavo svoju túžbu po slobode a demokracii. "Bieloruský ľud si zaslúži náš obdiv a zároveň má privilégium rozhodnúť o svojom ďalšom osude slobodne," dodal.

Podľa slov Michala Šimečku (Progresívne Slovensko) z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) v Bielorusku pokračuje zápas o slobodu, keď desaťtisíce ľudí každú nedeľu pokojne a slušne žiadajú nové a férové voľby. A to aj napriek tomu, že ich týždeň čo týždeň poriadkové sily bijú a že poznajú príbehy o krutostiach, ktoré vo väzbe čakajú stovky zatknutých.

"Preto si myslím, že Sacharovovu cenu by sme tento rok mali udeliť líderkám bieloruskej opozície, ktoré stoja v čele celonárodného odporu, a tak ako ľudia na námestiach ukázali nevídanú odvahu a vytrvalosť v boji za naše spoločné hodnoty," zhodnotil situáciu.

Na úlohu žien upozornil aj jeho stranícky kolega v EP Martin Hojsík, keď priznal, že je obzvlášť rád, že ocenenie tento rok získali hlavne ženy. "Okrem iného je to dôkazom odvahy žien postaviť sa tyranii, a to by sme si mali pripomínať častejšie," uviedol. Podľa jeho slov práve odvážni ľudia slobodnej mysle, ktorí sú Európskym parlamentom oceňovaní, sú strážcami liberálnej demokracie.

Eugen Jurzyca spolu s Luciou Ďuriš Nicholsonovou (obaja SaS) sa netaja tým, že ako členovia frakcie európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) navrhovali na túto cenu zavraždeného slovenského novinára Jána Kuciaka. Nezískali však dostatočnú podporu v EP a tiež sa priklonili k nominácii pre bieloruskú opozíciu.

"Tí slovenskí politici, ktorí tvrdia, že sa miešame do vnútorných záležitostí cudzieho štátu, nemajú pravdu. Morálna podpora slobody a demokracie ani náhodou nepripomína vojenskú inváziu. A aj preto, lebo nie demokrati, európski či bieloruskí, sa miešajú diktátorovi (Alexandrovi) Lukašenkovi do jeho vnútorných vecí, ale diktátor sa mieša do vecí ľuďom, ktorí chcú demokraciu. Či už žijú v Bielorusku alebo v EÚ." vysvetlil Jurzyca.

Vladimír Bilčik (Spolu-OD), ktorý je tiež členom frakcie EPP, uviedol, že má veľkú radosť z toho, že bieloruská demokratická opozícia získala Sacharovovu cenu. "Túto cenu udeľujeme v europarlamente každý rok ľuďom, ktorí často napriek obrovským osobným obetiam vytrvalo bojujú za ľudské práva a slobodu myslenia. Verím, že aj toto ocenenie prispeje k úspešnému naplneniu cieľa, ktorí spája demokratickú opozíciu v Bielorusku, teda k odchodu Alexandra Lukašenka a k slobodným a férovým voľbám, v ktorých sami Bielorusi rozhodnú o svojej budúcnosti," spresnil europoslanec.

Gratulácia od Korčoka

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok vo štvrtok zablahoželal bieloruskej demokratickej opozícii k získaniu tohtoročnej Sacharovovej ceny za slobodu myslenia, ktorú jej udelili poslanci Európskeho parlamentu (EP).

"Gratulácia demokratickej opozícií v Bielorusku k získaniu tohtoročnej Sacharovovej ceny! Skutočne zaslúžené uznanie obrany ľudských práv a základných slobôd zo strany odvážnych žien a osobností politického a občianskeho života v Bielorusku," napísal Korčok na sociálnej sieti Twitter s tým, že Slovensko naďalej podporuje demokraciu v Bielorusku.