KORONAVÍRUS Európsky parlament v Bruseli má vlastné testovacie centrum na COVID-19

Toto zariadenie je od 5. októbra plne funkčné a má kapacitu vykonať 200 testov za deň. Podľa minulotýždňovej informácie kvestorov Európskeho parlamentu však ide iba o počiatočnú kapacitu a už v najbližšom čase bude možné vykonať oveľa viac denných testov. V EP je po odchode poslancov z Británie 705 zákonodarcov z 27 členských krajín EÚ a aj napriek obmedzeniam počas koronakrízy chodí do budovy niekoľko stoviek zamestnancov, novinárov a návštevníkov z iných inštitúcií EÚ.

Nové testovacie stredisko v garážových priestoroch budovy parlamentu umožní otestovať europoslancov a zamestnancov EP priamo na mieste, pričom výsledky by mali byť dostupné do 24 hodín. Výsledky testov bude mať k dispozícii aj lekárska služba europarlamentu.

Pre poslancov ide o dôležitú informáciu. Hoci majú diplomatickú výnimku a po príchode z epidemiologicky "červeného Belgicka" do domovskej krajiny nemusia nastúpiť do povinnej karantény, vedia, že je dobré mať možnosť sa preukázať čerstvým testom na COVID-19. Okrem testovacieho centra na COVID-19 všetky osoby, ktoré vstúpia do budovy europarlamentu, ešte pred vykonaním bezpečnostnej kontroly prejdú cez bránu, ktorá automaticky zmeria ich telesnú teplotu.