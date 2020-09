O Lukašenkovi aj sankciách voči Bielorusku sa rozhodne na summite EÚ, povedal Korčok

BRUSEL - O tom, ako presne bude vyzerať cielený zoznam sankcií voči Bielorusku, a či na ňom bude aj prezident Alexander Lukašenko, sa rozhodne na nadchádzajúcom mimoriadnom summite EÚ v Bruseli (24.-25.9). Uviedol to v pondelok minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli.

Korčok pripomenul, že európski diplomati sa doobeda stretli s líderkou bieloruskej opozície Sviatlanou Cichanovskou, ktorú do Bruselu pozval šéf diplomacie EÚ Josep Borrell. Podľa jeho slov si Cichanovská, rovnako ako mnohé iné ženy z Bieloruska protestujúce v uliciach, zaslúži rešpekt. "Ukázala jasnú politickú predstavu a aj následná debata potvrdila jednoznačnú zhodou o tom, čo sa deje v Bielorusku. Je evidentné že Lukašenko sa rozhodol vydržať v kurze, na ktorý nastúpil hneď po zmanipulovaní volieb, čo znamená čo najviac zastrašovať a zatvárať ľudí," opísal situáciu Korčok.

Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že pri debatách o sankciách voči Lukašenkovmu režimu zaznelo, že bieloruský prezident odmietol "podávanú ruku" EÚ spred troch týždňov, počas neformálneho rokovania európskych diplomatov v Berlíne. Vtedy diplomati odmietli zaradiť Lukašenka na pripravovaný sankčný zoznam a zvolili taktiku vyčkávania, či zareaguje na výzvy Únie.

Zdroj: SITA/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Lukašenko však podľa Korčoka na ústretovosť EÚ nezareagoval, represie a zatýkania v Bielorusku pokračovali, a tak sa Rada ministrov zhodla na tom, že Lukašenko sa na sankčnom zozname môže ocitnúť. Príslušné rozhodnutie prijmú vo štvrtok šéfovia vlád a štátov na summite EÚ v Bruseli.

"Vo štvrtok po summite lídrov už to bude veľmi jasný právny proces, kde budú na tento zoznam zaradené všetky osoby, ktoré sa podieľali na manipulácii volieb a na násilí páchanom proti demonštrantom," vysvetlil Korčok. Zároveň pripomenul, že pondelňajšie debaty sa týkali aj finančných zdrojov, ktoré už EÚ vyčlenila pre Bielorusko, pričom všetci ministri súhlasili s tým, že 50 miliónov eur nemôže "pristáť" na účtoch bieloruskej vlády. Pomoc bude rozdelená do troch tranží - na pomoc podnikateľskej sfére, obetiam represálií, študentom a na podporu slobody médií; do tretice pôjde o pomoc v boji proti šíreniu nákazy COVID-19, ale tieto financie pôjde priamo na účet nemocníc a zdravotníckych zariadení.

"Tým dokážeme, že sankciami nejdeme ublížiť Bielorusom. Naopak, až tretina z 50 miliónov eur pôjde na pomoc malým a stredným podnikateľom. Tie peniaze pôjde na podporu ekonomiky, na podporu súkromného sektora," odkázal Korčok.

Korčok o kauze Chovanec hovoril s ministrom Goffinom a eurokomisárom Reyndersom

Minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok sa v pondelok v Bruseli - na okraj zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci - stretol so šéfom belgickej diplomacie Philippom Goffinom a následne aj s eurokomisárom pre spravodlivosť Didierom Reyndersom. S oboma hovoril o potrebe čo najrýchlejšie ukončiť vyšetrovanie prípadu smrti slovenského občana Jozefa Chovanca, ktorý zomrel koncom februára 2018 po doteraz nevyjasnených potýčkach s letiskovou políciou na letisku v belgickom meste Charleroi.

Zdroj: Reprofoto - Youtube/7sur7

"Hovoril som s oboma o tragickom prípade nášho občana Jozefa Chovanca. S ministrom to už bolo niekoľkonásobné stretnutie a komunikácia z mojej strany. Žiadame, aby belgická vláda urobila všetko čo môže, aby vyšetrenie tohto prípadu už netrvalo dlho. Predsa len dva a pol roka je príliš dlho. A aby sme mali jasné stanovisko čo bolo príčinou smrti a aby zodpovedné osoby boli postavené pred súd," vysvetlil Korčok.

Spresnil, že následné stretnutie s eurokomisárom Reyndersom, ktorý bol na čele belgického rezortu diplomacie pred svojim nástupom do exekutívy EÚ, bolo v duchu uznesenia Národnej rady SR, ktoré požiadalo slovenskú vládu, aby o tejto kauze informovala aj Európsku komisiu.

"Urobil som tak dnes osobne a samozrejme chcem povedať, že Európska komisia nemá priame kompetencie vstupovať do vyšetrovania a do súdneho procesu. Chceme všetci zachovať nezávislosť súdnych inštitúcií, ale bol som ubezpečený, že eurokomisia pozorne sleduje to, či od momentu zverejnenia šokujúceho videa, pokračuje vyšetrovanie, ktoré verím, že bude čoskoro uzatvorené," povedal Korčok. Zdôraznil, že v Európskej komisii dobre vedia, aké dozvuky táto kauza vyvolala na Slovensku aj v Belgicku.