Británia pripravuje sankcie voči Bielorusku v spolupráci s USA a Kanadou

Dominic Raab

Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Dunham

LONDÝN - Británia pripravuje sankcie voči jednotlivcom v Bielorusku, a to v spolupráci so Spojenými štátmi a Kanadou. Vo štvrtok to uviedol britský minister zahraničných vecí Dominic Raab, informuje agentúra Reuters.