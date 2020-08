Nemecký minister Maas rokoval v Líbyi: Hovorilo sa o možnom ukončení konfliktu

Maas v pondelok pricestoval na vopred neoznámenú návštevu Líbye, kde sa stretol s predstaviteľmi medzinárodne uznanej vlády so sídlom v Tripolise. Témou rozhovorov bolo hľadanie východiska z "veľmi nebezpečnej situácie".

V Líbyi vypukol chaos po povstaní v roku 2011, ktoré viedlo k pádu režimu dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího a jeho následnej smrti. V tejto severoafrickej krajine odvtedy prebiehajú boje o moc medzi ozbrojenými skupinami, ktoré podporujú rôzne štáty.

Riešenie konfliktu v Líbyi by bolo dôležité pre Nemecko, Francúzsko a Taliansko, keďže z chaotickej situácie ťažia gangy pašerákov pašujúcich migrantov cez Stredozemné more do Európy. Maas má v pondelok navštíviť i Spojené arabské emiráty (SAE), ktoré sú jedným zo spojencov poľného maršala Chalífu Haftara. Ten je na čele konkurenčnej líbyjskej vlády so sídlom v meste Tobruk na východe krajiny.