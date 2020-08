Turecko odsúdilo Bidenove vyjadrenia o prezidentovi Erdoganovi: Ignorancia, arogancia a pokrytectvo

ISTANBUL - Turecko v nedeľu slovne odsúdilo vyjadrenia Joea Bidena, ktorý kritizoval tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a vyjadril podporu jeho protivníkom. Informovala o tom agentúra AFP. Demokratický kandidát na post prezidenta USA Biden sa o Erdoganovi vyjadril ešte v decembri 2019 počas videorozhovoru pre denník The New York Times.

Video s vyjadreniami sa však na internete objavilo v sobotu a rozšírilo sa na sociálnych sieťach. Bývalý viceprezident Biden tureckého prezidenta označil za "autokrata" a kritizoval jeho postup voči Kurdom. USA by podľa Bidenových vyjadrení mali voči Erdoganovi zaujať "odlišný postup" a "dať jasne najavo", že podporujú tureckú opozíciu.

Erdoganovým protivníkom je podľa Bidena potrebné "dodať odvahu" s cieľom umožniť im čeliť úradujúcemu prezidentovi a poraziť ho. Nemali by to dosiahnuť pomocou štátneho prevratu, ale prostredníctvom volebného procesu.

Bidenove vyjadrenia v januári, keď ich The New York Times zverejnil, veľa reakcií nevyvolali, píše. Videozáznam z rozhovoru však vzbudil nahnevanú odozvu Turecka. "Bidenova analýza Turecka je založená na čistej ignorancii, arogancii a pokrytectve," napísal na Twitteri hovorca tureckého prezidenta Ibrahim Kalin. Dni, keď bolo možné Turecku prikazovať, čo má robiť, sú podľa Kalina preč. Takisto vyslovil varovanie, že každý, kto sa o to pokúsi, za to "zaplatí".

Bidenove vyjadrenia priviedli do rozpakov i Erdoganových protivníkov, ktorých turecká vláda obviňuje, že sú financovaní zahraničnými veľmocami. Niektorí Bidenovi kritici podľa AFP očakávajú ďalšie zhoršenie napätých vzťahov medzi Ankarou a Washingtonom v prípade, že sa Bidenovi v novembrových prezidentských voľbách podarí poraziť úradujúceho prezidenta Donalda Trumpa.