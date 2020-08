FOTO Pri Brne sa vykoľajil rýchlik Vysočina: Evakuovali 150 ľudí

TIŠNOV - V Tišnove na Brnensku sa vykoľajili dnes dopoludnia posledné dva vagóny rýchlika Vysočina idúceho z Prahy do Brna. Vozidlá ale nie sú prevrátené, povedala hovorkyňa Českých dráh Gabriela Novotná. Podľa hovorkyne juhomoravských záchranárov Michaely Bothová sa udalosť zaobišla bez zranení. Z vlaku evakuovali 150 ľudí. Trať je podľa Novotnej zatvorená, České dráhy zabezpečujú náhradnú autobusovú dopravu. Predpokladané sprevádzkovanie trate je o 18:00.

Zatiaľ nie je jasné, čo sa stalo, v hre je technická porucha. Všetko sa vyšetruje. "Vykoľajili sa dve vozidlá, ale nie sú prevrátené, stoja rovno. Zatiaľ je to bez zjavných zranení, na mieste evakuovali asi 150 ľudí," povedala Novotná. Záchranná služba pôvodne poslala na miesto štyri posádky vrátane vrtuľníka. "Je to ale bez zranení. S cestujúcimi sme komunikovali a nikto nebol v stave, že by vyžadoval naše ošetrenie," uviedla Bothová.

Podľa hovorcu polície Bohumila Maláskom išiel vlak z Prahy a Havlíčkovho Brodu smerom na Brno a medzi prejazdom v Předklášteří a tišnovským nádaržím kolejil. Trať vedúca cez Vysočinu nie je hlavným koridorom, ten vedie cez Pardubice a Českú Třebovú.

Zdroj: Twitter/Policie ČR

Hovorca Správy železníc Marek Illias povedal, že vlak prechádzal zníženou rýchlosťou miestom, kde je výluka. "Pri prejazde výhybkou došlo k vykoľajeniu. Železničnej hasiči sa snažia vozy dať späť na koľaje. Až sa tak stane, skontrolujeme stav výhybky. Príčinu vyšetrujeme. Výšku škody zatiaľ nepoznáme. Určí sa, až budú vlaky preč a skontrolujú sa podvozky a tiež výhybka, "uviedol Illias.

V posledných týždňoch sa stalo na železnici viac nehôd. Najtragickejší bola júlová zrážka vlakov u Perninku na Karlovarsku, pri ktorej zomreli dvaja ľudia a viac ako 20 sa zranilo. Ďalšia tragická nehoda sa v polovici júla stala u Českého Brodu, kde osobný vlak narazil do zadnej časti nákladného expresu. Pri nehode zomrel rušňovodič. Pred dvoma dňami sa zase v Jihlave zrazil nákladný vlak s lokomotívou. Nikto sa nezranil, vznikla ale škoda cez sedem miliónov. S vlaky sa zrazili aj automobily, po zrážke na Pelhřimovsku a Benešovsku zomreli začiatkom augusta vodičky z oboch vozidiel.