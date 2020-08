KORONAVÍRUS Mesto New York zriadi kontrolné stanovištia na vstupných bodoch do mesta

NEW YORK - Americké mesto New York zriadi kontrolné stanovištia na kľúčových vjazdoch do mesta. Cieľom je zaistiť dodržiavanie štátnych epidemiologických opatrení cestujúcimi, informoval v stredu primátor Bill de Blasio, ktorého citovala agentúra AFP.

Cestujúci z 35 amerických štátov vrátane Floridy či Texasu sa po príchode do štátu New York musia podrobiť dvojtýždňovej karanténe. Všetci títo ľudia budú povinní vyplniť formulár, ktorý úradom pomôže vo vystopovaní ich kontaktov v prípade infekcie. Tento formulár už musia vyplniť všetky osoby prichádzajúce na newyorské letiská. V prípade, že tak neurobia, im hrozí pokuta vo výške 2000 dolárov (1680 eur).

De Blasio oznámil, že bezpečnostné zložky začnú návštevníkov New Yorku monitorovať od štvrtka. Chorobe COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2, podľahlo v štáte New York už viac ako 32.000 ľudí. Mesto New York bolo v marci a apríli epicentrom pandémie v Spojených štátoch, šírenie sa však podarilo do veľkej miery dostať pod kontrolu.