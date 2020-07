KORONAVÍRUS Anglicko ruší karanténu: Británia zaradila Slovensko medzi bezpečné krajiny

LONDÝN - Veľká Británia zaradila Slovensko na zoznam bezpečných krajín. Cestujúci zo Slovenska tak nebudú musieť od 28. júla po príchode do Anglicka absolvovať 14-dňovú karanténu. Očakáva sa, že do nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia prijmú rovnaké rozhodnutie aj vlády Škótska, Walesu a Severného Írska.

Ministrovi zahraničných vecí SR Ivanovi Korčokovi to potvrdila britská ministerka pre Európu Wendy Mortonová, informoval v piatok tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. "Slovensko bude zaradené na zoznam bezpečných krajín pri cestách do Spojeného kráľovstva," uviedla Mortonová v telefonáte so slovenským ministrom.

Korčok rozhodnutie Veľkej Británie uvítal a vyzdvihol podrobnú a profesionálnu analýzu o vývoji pandémie na Slovensku, ktorú britskej strane poskytol hlavný hygienik SR Ján Mikas, uvádza tlačový odbor MZVaEZ.

Rezort diplomacie občanov SR aj naďalej nabáda, aby zvážili cestovanie do jednotlivých krajín a dodržiavali prísne hygienické pravidlá. Slovákom takisto odporúča, aby si pred každou cestou preverili podmienky cestovania, ktoré sú pravidelne aktualizované na webovej stránke MZVaEZ SR.

Od 28. júla sa povinnosť 14-dňovej karantény ruší aj pre občanov Estónska, Lotyšsky, Slovinska a karibský ostrovný štát Svätý Vincent a Grenadíny, uvádza na svojej stránke televízia Sky News. Na zozname, ktorý sa aktualizuje každé dva týždne, naďalej nie sú USA, Portugalsko, Švédsko, Mexiko, Brazília, Rusko, Irán, India, Pakistan, Bangladéš a Čína.