Drsná skúsenosť starostu Portlandu: Zapojil sa do protestov, zasiahol ho slzný plyn a... Som nas*atý!

Ted Wheeler sa tentoraz k davu požadujúcemu stiahnutie federálnych agentov osobne pripojil a spoločne s demonštrantmi čelil opakovaným salvám slzného plynu. Vraj nebol svedkom ničoho, čo by k takému zásahu políciu oprávňovalo.

Protesty v najľudnatejším meste Oregonu trvajú už skoro dva mesiace a aktuálne podľa médií každým dňom naberajú na sile. Pôvodným impulzom bola májová smrť neozbrojeného černocha Georgea Floyda pri zatýkaní v Minneapolise, po novom ale účastníkov zjednocuje nesúhlas s prítomnosťou federálnych zložiek. Tie sem pred troma týždňami vyslalo ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť, hoci protesty, ktoré pravidelne sprevádzali násilnosti a výtržnosti, v tej dobe slabli.

"Neboli požiadaní, aby tu boli, nie sú tu vítaní a nie sú vycvičení na to, aby tu boli," povedal starosta Wheeler niekoľko tisícovému davu o jednotkách nasadených na základe júnového dekrétu amerického prezidenta Donalda Trumpa. "Prišiel som sem dnes večer, aby som stál po vašom boku, nech sa stane čokoľvek ... Keď vypália slzný plyn na vás, pália ho aj na mňa," odkázal demonštrantom.

Portland Mayor Ted Wheeler says the tear gas stings. Says egregious overreaction from feds. Calls it urban warfare. pic.twitter.com/hrRICiNGHn — Mike Baker (@ByMikeBaker) July 23, 2020

Presne to sa asi o dve hodiny neskôr stalo. Federálne sily podobne ako v minulých dňoch znovu použili slzný plyn proti zhromaždeniu ľudí pred budovou federálneho súdu, ktorý sa stal epicentrom nepokojov a je teraz obohnaný bariérami. Agenti ministerstva pre vnútornú bezpečnosť podľa agentúry Reuters pravidelne vychádzali z justičného paláca a k davu demonštrantov hádzali dymové a slzotvorné granáty.

"Nebudem klamať, páli to, ťažko sa dýcha," reagoval starosta Wheeler. Denníku The New York Times (NYT) povedal, že je "nas*atý", pretože nevidel nič, "čo by oprávňovalo k takejto reakcii". Reportér NYT predtým zachytil, ako niekto z demonštrantov k budove súdu strieľal zábavnú pyrotechniku. "Toto je nehorázne prehnaná reakcia zo strany federálnych agentov. (...) Nie je to snaha o deeskaláciu, ale plnohodnotný mestský boj," hodnotil demokratický politik.

Terčom kritiky je však kvôli prítomnosti federálnych poriadkových síl i sám Wheeler, ktorý podľa niektorých protestujúcich mohol na ochranu obyvateľov Portlandu urobiť viac. Pri odchode z nočného protestu sa dokonca starosta ocitol v strkanici medzi demonštrantami a svojou ochrankou.

Vášne v meste rozvírili predovšetkým správy o tom, že agenti vyslaní na základe Trumpovho príkazu zasahujú aj ďaleko od federálneho majetku a bez vysvetlenia odvážajú ľudí do väzby v neoznačených vozidlách. Pri jednom zo zásahov tiež účastníka demonštrácie vážne poranili projektilom z "nesmrtiacej," zbrane.

Oregon kvôli týmto agresívnym taktikám zažaloval federálnu vládu, súd ale zatiaľ neprijal žiadne rozhodnutie. Podľa Trumpa agenti v Portlande odvádzajú "fantastickú prácu", ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť obvinenia z protiústavných praktík odmieta.