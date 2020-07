Zúfalá Tereza z pakistanskej basy napísala list prezidentovi: Neváhala sa ani posťažovať

Kauza českej pašeráčky Terezy H. sa začala pred dvoma rokmi a šiestimi mesiacmi. Bývalá luxusná spoločníčka sa vtedy snažila dostať z pakistanského Láhauru s kufrom, v ktorom colníci objavili takmer deväť kíl heroínu.

Dievčina putovala do väzby, v ktorej sedí dodnes. Tamojší súd jej vlani v marci vymeral trest odňatia slobody v trvaní osem rokov a osem mesiacov. Proti rozsudku sa síce odvolala, no odvolací súd sa dosiaľ nezačal kauzou zaoberať. Pakistanský súdny systém je totiž pomalý, situáciu však skomplikovala aj pandémia nového koronavírusu.

Tereza sa teraz usiluje dať veci do pohybu. Ako denníku Blesk prezradil pakistanský novinár Alí Aršád, Češka napísala list pakistanskej hlave štátu Árifovi Alvímu a prezidentovi provincie Islamabad, v ktorej sa Láhaur nachádza. „Som nevinná. Do tohto špinavého prípadu som bola zatiahnutá,“ napísala podľa Aršáda Tereza s tým, že celá kauza je len konšpiráciou proti jej osobe.

Dievčina politikom tiež pripomenula, že vo väzení sedí už dva a pol roka. „Dúfam, že súd rozhodne spravodlivo,“ podotkla a posťažovala sa, že na odvolací súd čaká pridlho.

Tereza nedávno vymenila právneho zástupcu. Jej cieľom je podľa Aršáda stráviť najbližšie vianočné sviatky doma s rodinou.

