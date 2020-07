Trump poriadne prekvapil: Hudobníka sa vo voľbách neobáva! Nečakaná reakcia prezidenta

Zdá sa, že Trump sa hudobníka ako konkurenta neobáva. „Ak by mal kandidovať do roku 2020, mal by to vidieť ako skúšobnú jazdu toho, čo sa stane za štyri roky (v budúcich prezidentských voľbách),“ povedal Trump portálu. Kandidatúra Westa v tomto roku „by mala zostať obmedzená na niektoré štáty USA, pretože niektoré termíny už vypršali“, uviedol Trump.

Kanye West oznámil na Twitteri svoj úmysel kandidovať v sobotu, v Deň nezávislosti. Zatiaľ nie je jasné, či naozaj podnikne kroky pre kandidatúru. West môže podľa RealClearPolitics čisto teoreticky ako nezávislý kandidát pritiahnuť hlasy mladých voličov, ktorých neoslovuje demokratický kandidát Joe Biden. Voľby v USA sa konajú 3. novembra.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION