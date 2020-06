KORONAVÍRUS Japonsko uvoľňuje opatrenia: Chce sa vrátiť späť k bežnému životu

Epidemiologické opatrenia zavedené v dôsledku koronavírusovej pandémie začalo Japonsko uvoľňovať v máji. Od piatka sa v krajine takisto znovu otvorili bary a reštaurácie, ktoré však musia naďalej dodržiavať prísne hygienické opatrenia.

Vláda takisto uvoľnila obmedzenia počtu osôb na vnútorných aj vonkajších podujatiach. Od piatka sa na nich môže zúčastniť až do 1000 ľudí. "Chcel by som, aby ľudia chodili von na výlety a zapájali sa do sociálnej a ekonomickej činnosti pri dodržiavaní patričných odstupov medzi sebou," uviedol Abe vo štvrtok večer. Vláda dosiaľ odporúčala ľuďom zostať doma a necestovať mimo svojej domovskej prefektúry. Tým utrpeli hotely, turistické strediská i oblasti závislé na cestovnom ruchu.

Zahraniční turisti do Japonska zatiaľ cestovať nemôžu. Abe oznámil, že ako prví budú ostrovnú krajinu môcť navštíviť obyvatelia Vietnamu, Thajska, Austrálie a Nového Zélandu. Najviac pokročili rokovania s Vietnamom. Pri ďalších krajinách sa bude do úvahy brať tamojšia epidemiologická situácia, uviedla indická tlačová agentúra IANS.