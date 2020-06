Absolútna brutalita! Brit zabil 133 ranami nožom chlapca (†17), hlavu použil ako bowlingovú guľu

36-ročný Brit Christopher Clark Jones bol v roku 2005 uväznený na doživotie za vraždu 17-ročného tínedžera Morgana Jay Shepherda v austrálskom meste Sandgat. Sadistický vrah, ktorý 133-krát bodol svoju dospievajúcu obeť pred tým, ako mu sekerou odťal hlavu a použil ju ako bowlingovú loptičku, sa má vo štvrtok do Británie vrátiť po tom, čo ho Austrália deportovala.

Minister vnútra Peter Dutton zrušil Jonesovo vízum skôr, ako mal po 15 rokoch nárok na podmienečné prepustenie, keďže nikdy nepožiadal o austrálske občianstvo. Informoval o tom Courier Mail. Dutton uviedol, že to bol jeden z najodpornejších zločinov v histórii Queenslandu a že v Austrálii nie je miesto pre cudzincov, ktorí vraždia miestnych obyvateľov.

Austrálske pohraničné sily (ABF) priviedli tento týždeň Jonesa na letisko, aby ho bezpečnostná služba dostala súkromným lietadlom do Londýna. Zábery ukazujú Jonesa, ako vystupuje z auta s putami na rukách a pred novinármi sa snaží zakryť tvár čiernou šiltovkou.

Dočasný veliteľ ABF pre výkonné velenie označil zločiny, ktoré spáchal v roku 2005, za „obzvlášť odporné“."Cudzinci, ktorí páchajú trestné činy, nemajú právo zostať v Austrálii a budú čo najskôr z krajiny vyhostení," uviedol. Sudkyňa, ktorá predsedala súdu, uviedla, že vražda tínedžera bola najhorším prípadom, o akom kedy počula.

Jones sa narodil v Tyneside a ako dieťa sa presťahoval do Austrálie. V čase vraždy žil v Sandgate so svojimi rodičmi. Jones pil v dome, ktorý si prenajal jeho spoluobžalovaný James Patrick Roughan 29. marca 2005, keď sa dostali pod vplyvom alkoholu do sporu s Morganom, ktorý v tom čase žil na mládežníckej ubytovni v Brisbane. Svedkovia povedali, že muži sa o vražde chvastali a dokonca jeho odseknutú hlavu položili na pahýľ stromčeka.

Tela sa však následne potrebovali zbaviť a tak zavolali kamaráta na pomoc pod zámienkou, že potrebujú odniesť nábytok. Keď však vystúpil z auta a uvidel nohy visiace z kufra, uvedomil si, že ide o mŕtvolu. Sedemnásťročné bezhlavé telo bolo nájdené v plytkom hrobe v meste Dayboro v apríli 2005. Bolo zabalené v koberci, jeho hlava bola uložená v plastovej nákupnej taške. Po pochovaní tela muži vyhodili lopaty z mosta na ceste domov.

In 2005, Christopher Clark Jones, was convicted of the gruesome murder of a Brisbane teenager. Jones, who was released on parole earlier this month, has now been removed from the country by the Australian Border Force and sent back to the UK. Read more at https://t.co/GCrpXH3e2d pic.twitter.com/1i08cKdrSl