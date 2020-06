KORONAVÍRUS WHO žiada Rusko, aby zrevidovalo metódy evidencie obetí pandémie

MOSKVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje nízku mieru smrtnosti na infekčnú chorobu COVID-19 v Rusku pri súčasnom vysokom počte infikovaných za ťažko pochopiteľnú. Vyzvala preto ruské úrady, aby zrevidovali doterajšiu metódu evidencie obetí pandémie vyvolanej novým koronavírusom.

Spravodajský portál Novaja gazeta vo štvrtok citoval stredajšie vyjadrenie Michaela Ryana, riaditeľa WHO pre mimoriadne situácie, podľa ktorého ťažko vysvetliť doterajšiu nízku smrtnosť na koronavírus SARS-CoV-2 v Rusku. Podľa Ryana je tento parameter príliš nízky vzhľadom na vysoký počet infikovaných i na to, že počet obyvateľov, zdravotný systém i vekové zloženie ruskej populácie sú vo všeobecnosti podobné Európe.

Ryan pripustil, že to môže byť spôsobené masívnym testovaním v Rusku. Dodal však, že v iných krajinách s rozsiahlym testovaním je úmrtnosť vyššia. Podľa Ryana je "dôležité, aby ruské orgány prehodnotili spôsob, akým sa vykonáva potvrdenie smrti, aby sa ubezpečili, že to robia náležitým spôsobom". Pripomenul tiež, že WHO síce poskytla jednotné odporúčania pre všetky krajiny na evidenciu úmrtí v dôsledku infekcie, ale niektoré z nich používajú metodiku svojich zdravotných systémov.

Podľa sumarizácie Univerzity Johnsa Hopkinsa je Rusko z hľadiska počtu infikovaných na treťom mieste na svete. Podľa oficiálnych štatistík od začiatku epidémie ochorelo na koronavírus v Rusku 493.600 ľudí a 6300 tisíc ľudí zomrelo. V USA, kde počet infikovaných prekročil dva milióny, sa nakazilo takmer 113.000 ľudí. Na druhom mieste je Brazília so 772.400 nakazenými a 39.600 úmrtiami.