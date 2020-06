Šéf WHO si želá, aby spolupráca s USA pokračovala

Tedros Adhanom Ghebreyesus

Zdroj: SITA/WHO/Christopher Black via AP

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok uviedla, že chce pokračovať v spolupráci so Spojenými štátmi, a to napriek rozhodnutiu prezidenta Donalda Trumpa prerušiť vzťahy so zdravotníckou agentúrou OSN.