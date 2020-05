VIDEO z Česka dojalo svet! Vytúžené zvítanie babičky s vnučkou, ktoré rozdelil koronavírus

Zábery natočila mamička Oľga a zverejnila ich na svojom instagramovom účte. Jej dcérka nevidela otecka a babičku vyše dva mesiace. A keď sa konečne stretli, to bolo radosti! Dvojročná Ronja utekala svojej starkej do náručia a na okamih tak celá rodinka zabudla na všetky trápenia.

Dôvodom ich odlúčenia bola pandémia, ktorá sužuje celý svet. Ako opísala hrdá maminka, jej manžel a stará mama boli v čase, keď uzavreli hranice v Nemecku. "Včera sa im podarilo prekročiť hranice, museli mať test na covid - ktorý je platný len štyri dni a stojí 135 eur!!!!! A plus samozrejme doklady o tom, že v ČR majú rodinného príslušníka," vysvetlila Oľga. Ako dodala, snáď sa už čoskoro všetko vráti do normálu. S rodinkou spoza hraníc by sa totiž rozhodne chceli vídať častejšie.

Zdroj: Reprofoto:Twitter-oli.bjorn.oli

Nezlomný policajt

Ďalší príspevok však už tak radostný nebol. Na ďalší deň otca rodiny cez hranice nepustili, pretože pri sebe nemal originál rodného listu. A to aj napriek tomu, že predtým prešiel bez problémov.

"Bolo tam cca šesť policajtov, päť z nich povedalo, že je všetko ok, ale jeden chcel silou-mocou originál! Vraj mu tí kolegovia hovorili, veď tam má nákup pre dcérku, jedlo a tak, pusť ho - ani dohovor od kolegov ho nezlomil, takže som nasadla do auta a išla tam s originálom," opísala Oľga.

Jej cesta sa napokon vyplatila, manžela po preskúmaní dokumentu pustili. "A inak test, ktorý stojí 135 eur je platný štyri dni, ale počíta sa deň odobrania a deň čakania, takže mohol sem prísť maximálne dvakrát. Ten pocit, keď ho Ronja vidí, je k nezaplateniu a som rada, že spolu mohli stráviť aspoň pár hodín," opísala útrapy počas koronakrízy, ktorá doslova rozdelila niektoré rodiny.