Česko poslalo do Bruselu odpoveď na audit o Babišovom možnom konflikte záujmov

"Odoslali sme dnes odpoveď, to znamená, že sme naozaj dodržali, že to bude skôr, pretože tie tímy, hneď ako opadlo to najväčšie napätie v rámci koronavírusovej krízy, okamžite pracovali na spracovaní odpovede a dnes to bolo odoslané," uviedla v piatok popoludní Dostálová pre TV Nova. Ako konkrétne ministerstvo pre miestny rozvoj na správu eurokomisárov argumentovalo, však povedať nechcela, pretože správa je v režime dôverné.

"Musíme stále akceptovať ten režim dôvernosti - aj keď so sprievodným listom sme požiadali Európsku komisiu, (aby nás informovala,) či táto dôvernosť stále trvá," doplnila ministerka. Záverečná auditová správa dorazila do Česka 5. februára. Ministerstvo následne pre pandémiu koronavírusu požiadalo o predĺženie lehoty na odpoveď, ktorá mala vypršať 5. júna. V piatok však rezort odovzdal reakciu Stálemu zastúpeniu ČR v Bruseli, ktoré ju odošle Európskej komisii, vysvetľuje webová stránka televízie Nova.

Európski komisári českého premiéra podozrievajú, že má stále priamy i nepriamy vplyv na zverenecké fondy, do ktorých v roku 2017 vložil v súlade so zákonom o konflikte záujmov akcie svojej firmy Agrofert a SynBiol. V rade protektorov na ne totiž dohliada okrem iných aj jeho manželka. Andrej Babiš však od začiatku konflikt záujmov odmieta, poznamenáva TV Nova.