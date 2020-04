KORONAVÍRUS Spojené štáty potvrdili už vyše 9600 obetí: Nakazených je takmer 340-tisíc ľudí

WASHINGTON - V Spojených štátoch zomrelo za posledný deň na ochorenie spôsobované novým koronavírusom ďalších viac ako 1200 ľudí. V krajine tak zaznamenali už 9633 úmrtí. Vyplýva to z údajov Univerzity Johna Hopkinsa aktuálnych k nedeľňajšiemu večeru miestneho času, informuje agentúra AFP.

Univerzita sídliaca v Baltimore, ktorá sleduje hlásené počty infikovaných ľudí a úmrtí po celom svete, uviedla, že USA doposiaľ evidujú najmenej 337.194 potvrdených prípadov nákazy, čo je o vyše 30.000 viac než deň predtým. V krajine sa dosiaľ vyliečilo 17.449 pacientov.

Najviac postihnutým v USA je štát New York, kde zaznamenali 123.160 potvrdených prípadov a 4159 úmrtí. V prepočte na obyvateľstvo ide o približne 633 známych prípadov a 21 úmrtí na 100.000 obyvateľov, uviedla televízia CNN. Experti však podľa nej zdôrazňujú, že tieto čísla nie sú úplné, keďže mnohé prípady neboli diagnostikované, pričom jednotlivé štáty USA pristupujú k testovaniu rôzne.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

Americký prezident Donald Trump, ktorého administratíva čelí rovnako ako úrady vo viacerých štátoch kritike, že na šírenie nákazy dostatočne rýchlo nezareagovali, sa na nedeľňajšom večernom brífingu v Bielom dome vyjadril k situácii optimistickejšie než predtým viacerí predstavitelia zdravotníctva, píše agentúra AP.

"Začíname vidieť svetlo na konci tunela," vyhlásil Trump. Jeho viceprezident Mike Pence dodal: "Začíname vidieť záblesky pokroku." "Myslím si, že všetci vieme, že musíme dospieť k určitému bodu - a tento bod bude strašný, pokiaľ ide o úmrtia - ale je to tiež bod, v ktorom sa situácia začne meniť," povedal Trump. "K tejto úrovni sa už dostávame veľmi blízko." Šéf Bieleho domu dodal, že podľa neho budú najbližšie dva týždne "veľmi ťažké". "S vierou našich rodín, odvahou nášho ľudu a milosťou nášho Boha to vydržíme. Prekonáme to," vyhlásil.