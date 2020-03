Hrozivá predpoveď expertov: Koronavírus spôsobí svetovej ekonomike trojfázový šok! Oživenie čakajte až...

Dôsledky šírenia nákazy COVID-19 spôsobia podľa špecialistov na hodnotenie rizík trojfázový šok vo svetovej ekonomike: V prvom rade má ísť o recesiu v obchode s tovarmi a službami, ktorá podľa analýzy spoločnosti Euler Hermes klesne v roku 2020 o -3,7 percenta. Ďalším šokom je index akcií MSCI World, ktorý stratil za deväťdesiat dní až 30 percent svojej hodnoty, čo je najostrejšia korekcia od krízy na trhu hypoték v rokoch 2008 -2009. Globálna menová politika tak signalizuje oveľa prísnejšie finančné podmienky. Do tretice pôjde o šok z pandémie, ktorá povedie k najzávažnejšiej recesii storočia. V čase zverejnenia analýzy sú tri štvrtiny globálneho HDP nejakým spôsobom obmedzené, čo vytvára sekundárne efekty na investičné správanie, keďže šok je exponenciálny a kolektívny.

"V našom základnom scenári sme modelovali trojmesačný šok s úplnou blokádou na jeden mesiac a následne čiastočnou aktivitou. Zohľadnili sme aj zmierňujúce účinky politických opatrení. Pri odhadovaní rozsahu škô sme sa inšpirovali čínskymi údajmi za január až február, kde mesiac blokády spôsobil pokles spotrebiteľských výdavkov o 13 percent, pokles investícií o 20 percent a pokles exportu o 16 percent," vysvetlil riaditeľ spoločnosti Euler Hermes na Slovensku Peter Mucina.

Základná línia vývoja má byť nasledujúca: Vážna recesia v roku 2020 a zotavenie v tvare U v roku 2021. Svet podľa analytikov zažije v prvom polroku 2020 prudkú recesiu, odhad globálneho rastu HDP do roku 2020 by mohol byť na úrovni +0,8 percenta, pričom v eurozóne by malo naopak dôjsť k poklesu -1,8 percenta. "Za predpokladu, že budú ochranné opatrenia úspešné, očakávame oživenie hospodárskej činnosti v druhej polovici roka 2020. Scenár oživenia v tvare U by znamenal +1 percento v Európe, s obnovením niektorých odvetví ako maloobchod či cestovný ruch," podotkol Mucina.

Kríza môže trvať aj oveľa dlhšie

Experti Euler Hermes však pripomínajú, že nemožno vylúčiť ani dlhotrvajúcu krízu (scenár tvaru L), ktorá by mohla trvať až 12 až 18 mesiacov. A to za predpokladu, že hranice zostanú zatvorené a prevládať bude domáca karanténa. Rôzne vplyvy ochorenia COVID-19 spôsobia, že žiadne odvetvie nezostane nedotknuté. "Prvá fáza krízy už masívne zasiahla všetky čínske sektory. V ďalšej fáze nasledujú už všetky sektory globálneho trhu, ktoré majú prepojenie s Čínou ako kľúčovým trhom alebo kľúčovým dodávateľom. Patria sem najmä doprava, automobilový priemysel, energetika, kovy, elektronika, počítače a nepotravinársky maloobchod," poznamenáva Mucina.

V eurózone je podľa odhadov ohrozených 13 000 malých a stredných podnikov s celkovým obratom viac ako 500 miliárd eur). Globálna platobná neschopnosť sa pravdepodobne v roku 2020 zvýši o 14 percent, ale štátnym intervencionizmom by sa dalo vyhnúť aspoň veľkým úpadkom. Z dlhodobého hľadiska však analytici Euler Hermes predpokladajú, že táto zdravotná, finančná a hospodárska kríza zanechá svet v strednodobom horizonte nezraneným, ako to bolo aj po globálnej finančnej kríze.

Veľká rana globalizácii

Táto situácia je ďalšou silnou ranou globalizácie. Napríklad USA už ohlásilo záujem znížiť svoju závislosť od generických liekov z Číny. Globálne sa preto očakáva dôraz na silnejšiu kontrolu tovarov prúdiacich cez hranice. Takisto sa môže zmeniť spôsob, akým bojujeme napríklad s klimatickou krízou.