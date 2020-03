KORONAVÍRUS sa šíri po svete: Ako sa dostal z Číny? Ohniská pribúdali raketovou rýchlosťou

WU-CHAN, NEW YORK – Najrozsiahlejšie cestovné obmedzenia v ľudskej histórii na zastavenie prepuknutia nákazy nestačili. New York Times analyzoval pohyby stoviek miliónov ľudí, aby ukázal, prečo. Vyzeralo to jednoducho: Zastavte cestovanie, zastavíte šírenie vírusu po celom svete. Prečo to nefungovalo?

Všetko sa začalo vo Wu-chane

Ako uvádza denník New York Times, mnohé z prvých známych prípadov sa viažu k trhu s morskými plodmi v čínskom meste Wu-chan, dopravnom uzle s 11 miliónmi obyvateľov. Do konca decembra vzrástli pôvodné štyri prípady na desiatky. Lekári vedeli iba to, že chorí majú vírusovú pneumóniu, ktorá nereaguje na obvyklú liečbu.

Skutočná veľkosť ohniska bola dokonca ešte väčšia – neviditeľná sieť s takmer tisíc prípadmi alebo možno niekoľkokrát viac. Autorom týchto odhadov je Trevor Bedford z Hutchinsonovho centra a University of Washington a Lauren Gardnerovej, Johns Hopkins University.

Ak každý pacient infikoval v priemere dvoch alebo troch ďalších, šírenie nákazy nemusia zastaviť ani rýchle a dôkladné protiopatrenia. Čínski úradníci však v decembri verejnosť na riziká neupozornili. Až 31. decembra upozornili Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) a vydali vyhlásenie i ubezpečenie. „Ochoreniu sa dá predchádzať a je možné zvládnuť ho,“ uviedla vláda.

Zdroj: Getty Images

Načasovanie prepuknutia infekcie nemohlo byť horšie

Stovky miliónov ľudí sa chystali cestovať do svojich rodných miest na lunárny Nový rok. Tu je prehľad o pohybe ľudí 1. januára podľa analýzy údajov zverejnených spoločnosťou Baidu a veľkých telekomunikačných spoločností, ktoré sledovali milióny ľudí prostredníctvom mobilných telefónov.

Zistili, že v ten deň opustilo Wuhan najmenej 175-tisíc ľudí. Odlety z Wu-chanu sa v nasledujúcich troch týždňoch zrýchlili. V januári sa pred zastavením cestovania premiestnilo asi 7 miliónov ľudí. Nakazili sa tisíce cestujúcich.

V čase, keď čínski predstavitelia priznali riziko prenosu z človeka na človeka, 21. januára sa už v Pekingu, Šanghaji a ďalších veľkých mestách vyskytli miestne ohniská. O dva dni neskôr úrady zamkli Wu-chan a v nasledujúcich týždňoch mnoho ďalších miest. Cestovanie po Číne sa takmer zastavilo. Avšak miestne ohniská rýchlo rástli.

Zdroj: SITA/AP

Ohniská pribúdali rýchlo, už bolo príliš neskoro

Na začiatku januára vznikali ďalšie ohniská v Číne a medzinárodná doprava medzitým fungovala ako zvyčajne. Tisíce ľudí odleteli z Wu-chanu do miest po celom svete. Do New Yorku prúdilo priemerne mesačne vyše 900 ľudí, vyše 2 200 ich mesačne putovalo do Sydney. A vyše 15-tisíc ľudí odišlo do Bangkoku, najobľúbenejšieho cieľa Wu-chančanov. Tu sa v polovici januára objavil prvý známy zámorský prípad, 61-ročná žena, ktorá cestovala z Wu-chanu do Bangkoku napriek tomu, že mala horúčku, bolesti hlavy a bolesť hrdla. Ďalšie skoré prípady sa objavili v Tokiu, Singapure, Soule a Hongkongu. USA potvrdili svoj prvý prípad v blízkosti mesta Seattle.

Vedci predpokladajú, že asi 85 percent infikovaných cestujúcich nebolo odhalených. Stále však boli nákazliví. Až na konci januára bol Wu-chan zablokovaný a letecké spoločnosti začali rušiť lety. Spojené štáty oznámili, že 31. januára zablokujú vstup z Číny pre Neameričanov, cestovanie z Wu-chanu sa v podstate už zastavilo.

Bolo príliš neskoro. Ohniská už rástli vo vyše 30 mestách v 26 krajinách, väčšina z nich založená cestujúcimi z Wu-chanu. Vírus sa začal šíriť lokálne, ľahko sa pohyboval v uzavretých priestoroch, ako sú kostoly a reštaurácie, a infikoval aj ľudí, ktorí necestovali do Číny. To bol začiatok pandémie.

K 1. marcu už boli hlásené tisíce prípadov v Taliansku, Iráne a Južnej Kórei. Čína už nebola hlavným ohniskom. Keďže však začala systematicky testovať, sledovať a izolovať pacientov, nové prípady sa dramaticky znížili, čo ukazuje, že je možné koronavírus spomaliť. Podobné opatrenia spomalili šírenie v Singapure, Hongkongu a Južnej Kórei. V Spojených štátoch, kde testovanie zaostalo, prezident Trump pozastavil väčšinu dopravy z Európy. „Vírus proti nám nebude mať šancu,“ uviedol.