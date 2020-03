KORONAVÍRUS Podpredseda Europarlamentu Kolaja čaká na výsledky testov

BRNO - Podpredseda Európskeho parlamentu a europoslanec Marcel Kolaja (Piráti) je v karanténe v Brne a čaká na výsledky testov na koronavírus. Vo štvrtok dopoludnia priletel do Prahy z Bruselu, večer začal mať zdravotné problémy, povedal Kolaja ČTK.

"Priletel som o 11:00 z Bruselu, odišiel som do Brna. Večer som začal mať kašeľ a stúpla mi teplota. Preto som požiadal o otestovanie, pracovník Krajskej hygienickej stanice rozhodol, že ma príde niekto otestovať domov," uviedol Kolaja. Odber podstúpil v piatok popoludní, na výsledky zatiaľ čaká.

Belgicko je jednou z pätnástich krajín, ktoré česká vláda označila za rizikové, platí do nich zákaz cestovania a ich občania nesmú cestovať do Českej republiky. Obmedzenie sa nevzťahuje na cudzincov s dlhodobým pobytom v Česku a na tých, ktorých príchod by bol v záujme Českej republiky.