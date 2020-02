Otrasný čin: FOTO Najprv im vyznal lásku a potom... chladnokrvná vražda! Nikto nič netušil

Ezequiel Almodovar vzal začiatkom minulého týždňa svoju manželku a dvoch synov na výlet do Disneylandu. Všetko bolo skvelé, rodina takýto výlet potrebovala. „Rodinný čas... potrebovali sme to. Žiadna škola, žiadna práca, žiadne dospelácke voloviny. Len rodina a užívanie si života očami detí. Milujem ťa, zlato,“ napísal na sociálnej sieti.

Svojej manželke Marieslis pravidelne vyznával lásku, na Valentína spravil koláž z ich fotiek a dal ju na Facebook. Bola láskou jeho života... „Marielis, dnes je deň lásky, ale neexistuje dosť dní, aby som ti ukázal, ako veľmi ťa milujem a ako veľa pre mňa znamenáš dnes a každý deň! Vždy si tu bola pre mňa a dúfam, že ti aj naďalej budem ukazovať lásku, ktorú si zaslúžil,“ napísal Ezequiel. Nebol to jediný príspevok, v ktorom vyznával lásku svojej žene a deťom.

Bohužiaľ, svoje slová už nenaplní. To, čoho boli policajti svedkami v piatok v poobedňajších hodinách v dome na Floride, sa dá len ťažko pochopiť. V piatok okolo tretej poobede privolali policajtov do domu vo jednej z floridských komunít. Blízki o nich nepočuli niekoľko dní a začali mať obavy. Keď prišli na miesto činu policajti, naskytol sa im otrasný pohľad. Našli štyri mŕtve telá.

„Všetci boli zastrelení, jeden dospelý muž, jedna dospelá žena a dvaja mladí muži,“ uviedol tamojší šerif John Mina. Doterajšie vyšetrovanie však odhalilo ešte temnejšiu skutočnosť. „Podľa predbežného vyšetrovania muž zastrelil ostatných členov rodiny a potom zastrelil aj seba. Pracujeme s verziou vražda - samovražda,“ povedal. Synovia mali 12 a 16 rokov. Ezequiel pracoval ako ako strážnik a colník na hranici. Jediný, kto tento masaker prežil, bol rodinný psík ši-tzu Fluffy. Po príchode policajtov sa bál a celý sa v rohu triasol.

Almodovarov bývalý švagor Bruce Lewis bol z udalosti otrasený. „Som z toho zdevastovaný,“ povedal. Podľa jeho slov Ezequiel nebol násilný, nebral drogy ani iné omamné látky. Nikto nevie, čo sa mu odohrávalo v hlave a prečo sa uchýlil k tak otrasnému činu. Nič totiž nenaznačovalo tomu, že by sa mohla takáto tragédia stať. Polícia na prípade pracuje.

