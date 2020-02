VIDEO Šialené vyčíňanie v Brne: Opití mladíci unikali autom policajtom, napálili to do autobusu

"Spočiatku všetko vyzeralo ako bežná cestná kontrola," uviedol k prípadu policajný hovorca Petr Fiala. Policajti rozsvietili modré majáky a očakávali, že vodič bieleho Golfu zastaví. To sa však nestalo, keďže očividne alkoholom zastrená myseľ posádky auta dostala zaručene lepší nápad. "Šofér totiž znenazdajky prudko zošliapol plyn a odvážnou jazdou sa snažil policajtov striasť," dodáva Fiala.

Zdroj: Policie ČR

Krátku naháňačku rýchlo ukončil náraz do nočného autobusu MHD, no ani to nepriviedlo mladíkov sediacich v aute k rozumu. "Dvaja mladíci totiž z havarovaného vozidla pohotovo vyskočili a snažili sa z miesta urýchlene vypariť. Našťastie práve aj vďaka svedkom ich dokonalý plán zlyhal a nakoniec skončili s putami na rukách," uviedol Fiala.

Pri dopravnej nehode sa v autobuse zranil 65-ročný cestujúci, ktorý neskôr musel vyhľadať lekárske ošetrenie. Celková škoda na poškodených vozidlách sa vyšplhala až na sumu 240- tisíc českých korún (takmer 9600 eur).

Brnianski kriminalisti sa obracajú na širokú verejnosť s prosbou o pomoc. Hľadajú svedkov dopravnej nehody, ktorí by tak svojou prípadnú svedeckou výpoveďou mohli významným spôsobom prispieť k objasneniu tohto skutku.