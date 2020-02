Pre Európsku komisiu je rozširovanie na západný Balkán prioritou, tvrdí Várhelyi

Várhelyiho návšteva Srbska, po ktorej by sa eurokomisár mal presunúť do Čiernej Hory, prichádza deň po návrhu európskej exekutívy na zmenu metodiky prístupového procesu. Dôveryhodnosť Únie v regióne utrpela po porušení sľubu o začatí prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom minulý október. Proti rokovaniam so Skopje a Tiranou sa postavilo Francúzsko. Obidve krajiny navrhované zmeny privítali.

"Pre novú Komisiu je rozširovanie ešte väčšou prioritou," vyhlásil Várhelyi po stretnutí so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom. "Chceme posilniť náš vplyv a vzťahy s krajinami západného Balkánu. Najmä s tými, ktoré už začali prístupové rokovanie," dodal. Najďalej sa v procese dostali Čierna Hora a Srbsko. Prístupové rokovania pritom začali iba v uplynulom desaťročí. Predchádzajúca Komisia odhadovala, že dve krajiny by mohli do Únie vstúpiť najskôr v roku 2025.

Várhelyi vyhlásil, že na vstup by do uplynutia päťročného mandátu súčasnej EK mala byť pripravená aspoň jedna krajina západného Balkánu. Srbsko a Čierna Hora sa podľa neho môžu rozhodnúť, či budú v prístupových rokovaniach pokračovať podľa súčasnej metodiky alebo príjmu novú. Podľa nových pravidiel by sa prístupový proces mal na začiatku sústrediť na "zásadné reformy" a vytvoriť možnosť zastaviť proces v určitých oblastiach. Až po zvládnutí úvodného balíka reforiem by krajiny mali byť pripustené k ďalším článkom procesu.

Brusel dodal, že nový systém by mal vytvoriť "dynamickejší a spravodlivejší prístupový proces". Aleksandar Vučič je s novými pravidlami spokojný. Či ich Belehrad príjme, však zatiaľ jasné nie je. Várhelyi dodal, že bude naďalej bojovať, aby sa prístupové rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom otvorili "čo najskôr". Zelenú by mohli dostať už v máji.