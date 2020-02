V Severnom Macedónsku odvolali ministerku: Stále trvala na pôvodnom názve krajiny

SKOPJE - Severomacedónsky parlament v nedeľu nadránom rozhodol o odvolaní ministerky sociálnych vecí Rasely Mizrahi za to, že nerešpektovala rozhodnutie o zmene názvu krajiny na Severné Macedónsko a stále používala jej pôvodný názov, Macedónska republika.

Zmena názvu bola pritom súčasťou prelomovej dohody o urovnaní vzťahov so susedným Gréckom. To má na svojom území provinciu s názvom Macedónsko a grécki nacionalisti trvali na tom, že nemôže v susedstve Grécka existovať krajina s názvom Macedónsko, pretože by mohla vznášať územné nároky aj na časť gréckeho územia.

Grécko v súvislosti s týmto sporom dlhé roky blokovalo aj prijatie Macedónska do západných inštitúcií vrátane NATO a EÚ a tento svoj postoj si rozmyslelo až po tom, čo si Macedónsko vo februári minulého roku zmenilo názov na Severné Macedónsko.

Proti zmene názvu naopak ostro protestovali macedónski nacionalisti na čele s dlho vládnucou a momentálne najsilnejšou opozičnou stranou Vnútorná macedónska revolučná organizácia - Demokratická strana macedónskej národnej jednoty (VMRO-DPMNE). Práve táto strana nominovala do súčasnej prechodnej vlády aj "neposlušnú" ministerku Mizrahi.

Šéfka rezortu sociálnych vecí organizovala tlačové konferencie, počas ktorých mala za sebou nápis "Macedónska republika", a neprestala s tým ani po kritike zo strany Grécka a severomacedónskych prozápadných politikov.

Jej odvolanie na sobotňajšom rokovaní severomacedónskeho parlamentu podporil aj premiér Oliver Spasovski, podľa ktorého ministerka "zámerne a vedome porušovala zákony a ústavu" a ohrozila tým integráciu krajiny do EÚ a NATO.

Ministerka počas rokovania parlamentu tvrdila, že to nerobila zámerne, ale že nápis Macedónska republika na jej ministerstve jednoducho bol, a ani predošlý minister ho neodstránil, takže ona len pokračovala v zabehanej praxi. Jej dávnejšie vyjadrenia ju však usvedčujú zo lži - Mizrahi totiž ešte nedávno sama tvrdila, že nápis Macedónska republika má za sebou zámerne, a označovala to za "protest proti nespravodlivosti".

Médiá si zároveň všimli, že prechádzajúci minister nápis síce skutočne neodstránil, ale prekryl ho látkou s novým názvom krajiny, ktorá za pôsobenia novej ministerky záhadne zmizla. Parlament nakoniec po šesťhodinovej búrlivej debate v nedeľu nadránom rozhodol o odvolaní Mizrahi pomerom hlasov 62 ku 26.