Šialenú dcéru nakrútili pri tom, ako sa pokúsila udusiť matku: Otrasné VIDEO, z ktorého mrazí

32-ročná dcéra Luciana Paula Figueiredo bola zatknutá za pokus o udusenie svojej 68-ročnej matky Any Benedity Figueiredo, ktorá bola hospitalizovaná so závažnou pľúcnou embóliou. Všetko sa to udialo 28. januára na izbe v nemocnici Dr. Carlosa Macieira v meste Sao Luis v brazílskom štáte Maranhão, pričom otrasné konanie dcéry zachytili na telefóne. Informoval o tom brazílsky portál Último Segundo.

Lucianu natočili priamo pri čine návštevníci iných pacientov, ktorí si všimli podozrivé konanie v jednej z izieb a zavolali políciu. Na záberoch je vidieť, ako sa žena pokúša udusiť staršiu ženu, pri čom je drží ústa a nos, aby jej zabránila dýchať. Matka Ana Benedita, ktorá leží na posteli a nevládze sa ani hýbať, sa pokúsila reagovať na útok dcéry jednou rukou.

Zdroje civilnej polície uviedli, že počiatočné vyšetrovania poukazujú na to, že dcéra chcela zabiť svoju chorú matku, pretože bola unavená starostlivosťou o ňu, pretože mala viacero zdravotných problémov. Policajti tiež skúmajú, či sa dcéra nepokúsila manipulovať aj s liekmi svojej matky potom, čo údajne našli injekčnú striekačku v jednom z jej vreciek. Uvádza to Daily Mail.

Dcéra bola zatknutá pre pokus o vraždu. V svedectve pre políciu Luciana poprela, že by sa pokúsila zabiť svoju matku. Okrem toho obvinená povedala, že má s ňou dobrý vzťah a že jej položenie ruky na ústa bolo z iného dôvodu a nemá to nič spoločné s tým, že by ju chcela zadusiť.

Sudkyňa Janaina Araujo de Carvalho nariadila, aby bola podozrivá zadržaná a umiestnená do preventívneho väzenia, zatiaľ čo jej právnici údajne pracujú na tom, aby dokázali, že trpí duševnými poruchami.