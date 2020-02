Nové opatrenia Číny! Odkladajú sa sobáše aj pohreby, desivé nariadenie o domácich miláčikoch

V sobotu o tom informovala tlačová agentúra AFP. Výzva nasledovala po tom, čo počet úmrtí na nový koronavírus prudko stúpol v Číne na 259 a celkový počet infikovaných osôb sa priblížil k 12.000. "Odporúčame vám, aby ste zrušili ohlásené uzatvorenie manželstva 2. februára tohto roka a vysvetlili to ostatným," uviedlo vo vyhlásení čínske ministerstvo pre občianske záležitosti.

Tohtoročný 2. február je pokladaný za šťastný dátum pre sobáše, pretože rad čísel "02022020" sa číta rovnako odzadu ako odpredu. Peking, Šanghaj a ďalšie veľké mestá ponúkli už skôr mladým dvojiciam možnosť uzatvoriť manželstvo v tento dátum, hoci pripadá na nedeľu, keď bývajú úrady zatvorené.

Zdroj: SITA/Chinatopix via AP

Ministerstvo dodalo, že dočasne zatvára aj manželské poradne, a požiadalo verejnosť, aby nerobila svadobné hostiny. Takisto požiadalo, aby sa konali "jednoduché a rýchle pohreby, vďaka čomu sa nebudú zhromažďovať väčšie počty ľudí". Zároveň ministerstvo upozornilo, že telá obetí koronavírusu musia byť spopolnené čo najskôr. Personál vykonávajúci pohreby musí mať ochranné rúška a odevy a pravidelne si merať teplotu tela, aby sa zabránilo nákaze, doplnilo ministerstvo.

Čína zaviedla drastické cestovné obmedzenia a posunula na neskoršie aj koniec obdobia voľna, počas ktorého Číňania oslavujú Lunárny Nový rok - vtedy stámilióny ľudí cestujú po celej Číne a navštevujú svoje rodiny. Takto sa vláda snaží zastaviť šírenie koronavírusu. Školy a univerzity po celej krajine dostali nariadenie neobnoviť vyučovanie, továrne majú tiež zostať zatvorené a úrady požiadali obyvateľov, aby sa vyhýbali veľkým davom.

Usmrtia psy a mačky?

Portál Daily Mail informuje o tom, že Čína nariadila svojim občanom, aby sa zbavili svojich domácich miláčikov z obavy, že by sa mohli nakaziť korona vírusom. Jeden z čínskych expertov totiž naznačil, že by sa nákaza mohla začať šíriť aj medzi psami a mačkami.

Svetová zdravotníctka organizácia však nič takéto nepotvrdila a ani nemá podobné indície. Podľa portálu vsak majú obyvatelia Číny teraz päť dní na to, aby situáciu so svojimi domácimi miláčikmi vyriešila. Pokiaľ tak nespravia, úrady to majú vykonať za nich.

Čína argumentuje tým, že ide o zdravie celých komunít. Ľudia ešte pred zverejnením tejto správy začali hromadne kupovať špeciálne respirátory aj pre svoje psy.