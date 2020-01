Smrtiaci vírus: Desiatky miliónov ľudí v karanténe, scény ako z apokalypsy! Panika, chaos a strach

Zdravotníci v bielych odevoch dezinfikujú dymom jednotlivé budovy. Na sociálnych médiách sa ľudia sťažujú, že v obchodoch prudko vzrástla cena čerstvých produktov a zákazníci sa v preplnenom supermarkete doslova bijú a trhajú o potraviny. V Pekingu zrušili oslavy nového lunárneho roka.

Čína blokuje svoje mestá. Po metropolitných oblastiach Wu-chan, Huanggang a E-čou nasledovalo mesto Chibi v ťažko postihnutej provincii Chu-pej. Čína zastavuje verejnú dopravu a zatvára mýtne brány v dvoch ďalších mestách. Úrady v čínskom meste Sien-tchao s 1,5 miliónom obyvateľov oznámili, že na "diaľnici Chu-pej" bolo zatvorených 30 vstupných mýtnych brán, vozidlá teda majú zákaz vojsť na túto cestu. Mesto Čch'-pi, kde žije približne 500-tisíc ľudí, informovalo, že od štvrtkovej polnoci pozastavuje verejnú, vidiecku, provinčnú a okresnú dopravu.

Nový koronavírus dostal označenie 2019-nCoV. Zabil už 17 ľudí, nakazených je 620 a ich počet rastie každú sekundu. Vírus napadá pľúca a spočiatku sa prejavuje teplotou a kašľom. Pacienti môžu byť dýchaviční a mať aj ďalšie dýchacie ťažkosti. Vedci z Imperial College London v stredu zverejnili odhad podľa ktorého sa vírusom vo Wu-chane nakazilo už 4000 ľudí, čo je desaťkrát viac ako uvádza čínska vláda.

Hoci symptómy nového koronavírusu sa zdajú byť menej agresívne ako pri SARS, podľa slov Antoine Flahaulta z Univerzity v Ženeve ho táto skutočnosť paradoxne robí ešte nebezpečnejším, keďže nakazené osoby sa môžu presúvať na väčšiu vzdialenosť, kým sa u nich ochorenie prejaví.

Vírus sa pôvodne pravdepodobne vyskytoval u netopierov, avšak vedci predpokladajú, že pri prechode na človeka mohol svoju úlohu zohrať prechodný hostiteľ, za ktorého jedna štúdia označila hady.

Kao Fu, riaditeľ Čínskeho centra pre prevenciu a kontrolu šírenia ochorení, v stredu vyhlásil, že vírus sa na človeka preniesol z "divých zvierat na trhu s morskými plodmi" v stredočínskom meste Wu-chan. Na trhu bolo na predaj ponúkané veľké množstvo divých a exotických zvierat vrátane živých líšok, krokodílov, vĺčat, obrovských mlokov, hadov, potkanov, pávov, dikobrazov a mäsa z tiav. Peking ďalej potvrdil, že vírus sa prenáša z človeka na človeka bez akéhokoľvek kontaktu s teraz už uzatvoreným trhom.

Zdroj: SITA/Cheng Min/Xinhua via AP Jeden z miestnych obyvateľov, ktorého cituje britská BBC, uviedol, že má pocit, "ako by prišiel koniec sveta". Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zatiaľ celosvetový stav núdze nevyhlásila, počet úmrtí sa však za 24 hodín takmer zdvojnásobil. Čínske úrady dnes informovali, že najmladšia obeť mala 48 rokov, najstaršia 89 rokov. Išlo väčšinou o ľudí v pokročilom veku trpiacich chronickou chorobou, ako je napríkad Parkinsonova choroba alebo cukrovka.

Zablokovaný Wu-Chan



Úrady včera zakázali obyvateľom Wu-chanu a Chuang-kangu opustiť obe mestá, úplne ich uzavreli a prístupové cesty zablokovala armáda.

Bolo potvrdených najmenej 581 prípadov koronavírusu, z ktorých väčšina je v čínskej provincii Hubei. Vírus, ktorý má názov nCoV2019, sa objavil vo Wu-chane v decembri z trhu s potravinami a cestujúci ho šírili do iných krajín. Toto mesto zablokovali pred blížiacim sa novoročným sviatkom, keď sa očakávalo, že budú cestovať tisíce ľudí. Zdroj: SITA/AP Photo/Kin Cheung Letiská takmer všade na svete vrátane Veľkej Británie merajú teplotu každého cestujúceho, ktorý letí z Wu-chanu. Screening „však nie je spoľahlivý“. Na londýnskom letisku Heathrow boli zavedené preventívne opatrenia po rozšírení vírusu do ďalších častí sveta. Nespokojný cestujúci, ktorý pricestoval na Heathrow včera večer, uviedol: „Dostali sme iba masku a skontrolovali nám teplotu. Povedali nám, aby sme zavolali na záchranku, ak sa začneme cítiť zle, a to bolo všetko.“ Cestujúci dostali aj leták s informáciami o verejnom zdraví v Anglicku, v ktorom im odporučili kontaktovať lekárov, ak sa cítia zle. Z Wu-chanu v Číne na letisko Heathrow sa každý týždeň uskutočňujú tri priame lety. Spojené arabské emiráty (SAE) sa vo štvrtok rozhodli, že pri prílete do krajiny budú kontrolovať telesnú teplotu všetkých pasažierov z Číny. K rovnakému kroku pristúpil i Dubaj. Viedenské letisko Schwechat, ktoré je k Slovensku najbližšie, zatiaľ nezaviedlo nijaké ochranné a karanténne opatrenia. Z tohto letiska do postihnutých oblastí Číny priamy spoj nelieta. Na letisku však sledujú situáciu. Na medzinárodnom letisku Fiumicino pri talianskej metropole Rím podrobili vo štvrtok zdravotnej prehliadke 202 ľudí, ktorí pricestovali priamym letom z čínskeho mesta Wu-chan. Cestujúcich po prílete v skorých ranných hodinách odviedli mimo bežných terminálov do osobitne zriadeného priestoru. Príznaky nakazenia novým druhom vírusu však u nikoho nezistili.

Medzinárodné letisko v hlavnom meste Spojených arabských emirátov Abú Zabí oznámilo, že bude vykonávať kontroly teploty všetkých cestujúcich prichádzajúcich priamymi letmi z Číny. Informovala o tom agentúra Reuters. "Medzinárodné letisko Abú Zabí začalo skríningový proces pasažierov prilietajúcich z Číny v snahe zaistiť zdravie a bezpečnosť všetkých našich cestujúcich," napísali predstavitelia letiska na sociálnej sieti Twitter. Indická zdravotná sestra pracujúca v Saudskej Arábii má pozitívne testy na nový vírus, ktorým sa v Číne nakazili už stovky ľudí. Indické médiá uviedli, že zdravotná sestra sa zrejme nakazila vírusom, keď sa starala o kolegyňu z Filipín, ktorej pri testoch zistili tento vírus.

Indická zdravotná sestra pracujúca v Saudskej Arábii má pozitívne testy na koronavírus, ale v jej prípade ide o iný kmeň, nie ten, ktorý spôsobuje skazu v Číne. Vo štvrtok o tom informoval indický konzulát v saudskoarabskom meste Džidda.

Čínske štátne médiá uviedli, že Wuhan zavrel vlakové stanice a letisko, zastavil trajekty a autobusy jazdiace na veľké vzdialenosti. Diaľnica z mesta je zablokovaná a vydesení ľudia nemôžu odísť. Všade sú ťažké kovové zátarasy. Medzi nedobrovoľne uväznenými sú aj dvaja českí študenti, ako oznámil český minister zahraničia Tomáš Petříček (ČSSD).

„Pokiaľ je mi známe, snaha o zablokovanie mesta s 11 miliónmi ľudí je pre vedu nová,“ povedal Gauden Galea, zástupca Svetovej zdravotníckej organizácie v Číne. „Doteraz takéto opatrenie v oblasti verejného zdravia nebolo vyskúšané. V tejto fáze nemôžeme povedať, že to bude alebo nebude fungovať. “

Odborníci zatiaľ nevedia, ako pravdepodobný je prenos ochorenia koronavírusom z Číny do Európy. Kvôli nedostatku dát bolo bez jasného stanoviska prerušené stredajšie rokovania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), znovu má zasadnúť dnes. "Konkrétne čísla pravdepodobnosti prenosu do Európy zatiaľ nevieme povedať. WHO ešte nemá dostatok informácií o tom, aká je prenosnosť ochorenie a ako je závažné," povedala hlavná hygienička ČR Eva Gottvaldová. WHO podľa nej neodporučí štátom konkrétne opatrenia, tie sa odvíjajú od vyhodnotenia rizík.

Zdravotníci transportujú obeť koronavírusu v plastovom obale, ktorý má znížiť riziko nákazy

Vírus v Británii

Podozrenie na nákazu novým čínskym vírusom preverujú už aj v Európe - je "zvýšená pravdepodobnosť", že nový druh infekcie sa do dostal do Spojeného kráľovstva, konkrétne do Škótska. Vo štvrtok o tom informoval britský minister zdravotníctva Matt Hancock, ktorého citovala britská spravodajská stanica BBC.

V Spojenom kráľovstve nie sú známe žiadne potvrdené prípady, pričom táto ostrovná krajina je podľa ministra zdravotníctva "dobre pripravená" na zvládnutie výskytu nového vírusového ochorenia. Avšak objavili sa informácie, že v škótskych nemocniciach robia testy štyrom pacientom, u ktorých sa prejavujú príznaky infekcie "čínskym vírusom". Všetci pacienti mali ťažkosti s dýchaním a počas posledných 14 dní navštívili Wu-chan - stredočínske mesto, ktoré sa pokladá sa pôvodný zdroj nového vírusu.

Hovorca britského premiéra Borisa Johnsona povedal, že testy sú "čisto preventívne". O troch pacientov sa údajne starajú v škótskom Edinburghu, o štvrtého v Glasgowe. Predpokladá sa, že bude trvať niekoľko dní, kým testy potvrdia, či sa títo ľudia nakazili koronavírusom alebo nie.

Chuang-kang uzavrú o polnoci

Ďalšie čínske mesto Chuang-kang bude od polnoci miestneho času (18.00 h SEČ) zo štvrtka na piatok uzatvorené v rámci preventívnych opatrení voči šíreniu nového koronavírusu. Od polnoci miestneho času sa v meste Chuang-kang, kde žije 7,5 milióna obyvateľov, do odvolania zastaví verejná doprava a obyvatelia ho nebudú môcť opustiť. Uzatvorená bude hlavná železničná stanica, všetky vozidlá budú kontrolované a zatvorené budú pohostinské zariadenia a kiná. Chuang-kang leží približne 70 kilometrov juhovýchodne od Wu-chanu. Medzi nimi jsou i dva čeští studenti, jak na twitteru uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Hygienici zatiaľ na Slovensku nezaznamenali koronavírus

Ministerstvo zahraničných vecí informuje, že nebezpečný vírus sa z Číny rozšíril aj do Taiwanu, Južnej Kórei a Thajska. Hygienici zatiaľ na Slovensku nezaznamenali u ľudí ochorenie spôsobené koronavírusom. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) o tom informuje na webovej stránke. Riziko šírenia ochorenia v Európe je mierne, približuje hlavný hygienik SR Ján Mikas. Turistom, ktorí cestujú do postihnutej oblasti, odporúča zaočkovať sa proti chrípke najmenej dva týždne pred cestou. Mikas ďalej odporúča vyhýbať sa miestnym trhom, kde sa predávajú ryby a živé zvieratá a vyhýbať sa kontaktu s nimi. Ľudia by mali dodržiavať prísnu osobnú hygienu a hygienu potravín.

"Cestujúci by mali kontrolovať svoj zdravotný stav 14 dní od príchodu z postihnutej oblasti, horúčku, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť," hovorí Mikas. Poznamenal tiež, že v prípade klinických príznakov po návrate z postihnutej krajiny je potrebné vyhľadať lekára. Mal by ho informovať i o cestovateľskej anamnéze.

Singapur potvrdil prvý prípad človeka nakazeného čínskym vírusom

V Singapure bol potvrdený prvý prípad osoby nakazenej novým čínskym vírusom. Nakazenou osobou je 66-ročný Číňan z mesta Wu-chan, ktoré je epicentrom nákazy. Informoval o tom vo štvrtok portál straitstimes.com. Muž pricestoval do Singapuru spolu s osemčlennou skupinou v pondelok, uviedlo na štvrtkovom brífingu singapurské ministerstvo zdravotníctva. Ministerstvo zdôraznilo, že muž sa nachádza v izolácii a pre verejnosť nepredstavuje nijaké riziko.

Výsledky predbežných testov ukázali, že vírusom sa zrejme nakazila aj 53-ročná žena takisto pôvodom z Číny, ktorá však nebola súčasťou spomínanej skupiny. Výsledky predbežných testov ešte neboli definitívne potvrdené.

Objavili sa aj podozrenia, že vírusom sa nakazil aj syn infikovaného muža vo veku 37 rokov. Zvyšní členovia skupiny čínskych občanov sú momentálne na dva týždne v karanténe a sú monitorovaní. Ministerstvo však dodalo, že nič nenaznačuje, že sa niekto z týchto ľudí vírusom skutočne nakazil.

WHO tesnou väčšinou nevyhlásila celosvetový stav núdze

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa vo štvrtok rozhodla tesnou väčšinou neoznačiť epidémiu nového koronavírusu v Číne a v niektorých ďalších krajinách za "stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného rozmeru". Informovala o tom agentúra AP. Zdravotnícka organizácia k tomuto rozhodnutiu dospela po tom, čo nezávislí experti strávili dva dni vyhodnocovaním informácií o šírení nového koronavírusu.

"Je príliš skoro na to, aby sme ho (nový vírus) označili za stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného rozmeru," uviedol Didier Houssin, predseda núdzovej poradnej komisie WHO. Zdôraznil však zároveň, že výbor bol názorovo "veľmi rozdelený v pomere takmer 50 ku 50". Predstavitelia zdravotníckej organizácie taktiež podľa agentúry AFP vyzvali Peking, aby sa postaral o to, že uzatvorenie troch miest "nebude mať dlhé trvanie".

WHO definuje medzinárodnú hrozbu ako "výnimočnú udalosť", ktorá predstavuje riziko pre iné krajiny a vyžaduje si koordinovanú medzinárodnú reakciu. V minulosti boli takéto stavy vyhlásené počas epidémie vírusu Zika, pandémie prasacej chrípky a detskej obrny. Ako pripomína AP, stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného rozmeru síce implikuje viac peňazí a zdrojov, ale na druhej strane môže viesť k obmedzeniu cestovania a obchodnej výmeny vo vzťahu k postihnutým krajinám.

Posudzovanie toho, či má kríza medzinárodný rozmer, preto so sebou prináša aj vážny politický a ekonomický rozmer. V roku 2014 napríklad WHO odmietala vyhlásiť pustošivú epidémiu eboly za krízu medzinárodného rozmeru v obavách, že rozhnevá Guineu, Libériu a Sierru Leone.