Zverejnili zoznam všetkých obetí zostreleného lietadla: Mrazivé osudy, v plameňoch zomrelo aj 21 detí

Ukrajinské lietadlo Boeing 737-800 spoločnosti Ukrainian International Airlines omylom zostrelila iránska protivzdušná obrana. Stalo sa to počas eskalujúceho napätia medzi Iránom a USA po zabití iránskeho generála Kasema Soleimaniho. Pád lietadla nikto neprežil, zahynulo 176 pasažierov. Stránka flyuia.com zverejnila ich zoznam.

Ukrajinská posádka:

Hlavný pilot Volodymyr Gaponenko bol oddaný manžel a otec dvoch dcér. Jeho životnou vášňou sa stalo lietanie. Mal na konte 11 600 hodín a považovali ho za jedného z najlepších pilotov ukrajinskej civilnej letky. „Máme dve deti, musím byť silná,“ povedala jeho žialiaca vdova Ekaterina. Zdroj: FB/ B. P.

Skúseného pilota Oleksiya Naumkina, ktorý mal nalietaných vyše 12-tisíc hodín, privolali k posádke pre dĺžku a náročnosť letu. Priateľ z univerzity sa o ňom vyjadril, že bol jedným z najlepších z rodinnej dynastie letcov. Zdroj: FB/ B. P. Prvý dôstojník Serhiy Khomenko nalietal s boeingmi 7 600 hodín, bol to rozvážny a skúsený muž. Zdroj: FB/ B. P. Letuška Kateryna Statnik (1993) pracovala pre ukrajinské aerolínie sedem rokov. Kyjevčanka bola veľmi obľúbená pre svoju nekonfliktnú a láskavú povahu. Rada športovala a cestovala. Zdroj: FB/ B. P. Steward Ihor Matkov (1986) bol členom UIA desať rokov. Pred odletom do Teheránu sa lúčil: „Mami, zajtra ráno som doma“. Čakali ho márne. Jeho priateľka Julia Rudnik v ňom stratila charizmatickú, priateľskú a otvorenú osobnosť. Zdroj: FB/ B. P. Letuška Maria Mykytiuk (1996) podľa priateľov milovala nebo a bola hrdá na svoju prácu. Precestovala 23 krajín, bola milá a láskavá. Zdroj: FB/ B. P. Steward Denys Lykhno bol v posádke nováčikom, odkrútil si v nej iba dva roky. Bol to veselý a spoľahlivý priateľ a všetci si mysleli, že má pred sebou ešte dlhý život. Zdroj: FB/ B. P. Letuška Valeria Ovcharuk (1992) milovala cestovanie, na sociálnych sieťach uverejnila okolo 400 fotografií z ciest. Jej heslom bolo „I believe I can fly“ Zdroj: FB/ B. P. Letuška Yulia Sologub (1995) skončila na univerzite štúdium jazykov s magisterským titulom. Pred rokom sa vydala, v posádke pracovala len šesť mesiacov. Podľa priateľov bola úžasná. Zdroj: FB/ B. P. Pasažieri:

Abaspourqadi Mohammed, 1986

Abbasnezhad Mojtaba, 1993, prezývaný Sorush, obľúbený a nadaný študent Torontskej univerzity, podľa profesorov nesmierne inteligentný a vľúdny. Zdroj: FB/ B. P.

Abtahi Foroushani Seyed Mehran,1982, práve obhájil svoju dizertačnú prácu Veda a technológia membrán na univerzite v Toulouse. Bol nadaný a cieľavedomý, chcel sa stať vedcom. Zdroj: FB/ B. P.

Aghabali Iman, 1991, študent kanadskej Mc Master University bol „skvelý chalan, každý ho mal rád,“ povedal jeho priateľ Orod Kaveh. „Stále myslím na to, čo prežil za tých tridsať sekúnd, keď vedel, že zomrie.“ Zdroj: FB/ B. P.

Aghamiri Maryam, lekárka 1973

Ahmadi Motahereh 2011

Ahmadi Muh Sen 2014

Ahmadi Rahmtin 2010

Ahmadi Sekinhe, matka troch detí, 1989

Ahmady Mitra, vedkyňa 1973

Amirliravi Mahsa 1989

Arasteh Fareeh 1987

Arbabbahrami Arshia 2000

Arsalani Evin, 1990, zomrela spolu s manželom Hivom Molanim,1981 a dcérkou Kurdiou, 2018 Zdroj: FB

Asadilari Mohammad Hossein 1996

Asadilari Zeynab 1998

Ashrafi Habibabadi Amir 1991

Attar Mahmood 1950

Azadian Roja 1977