Smrť Abú Bakra al-Bagdádího neznamená koniec Islamského štátu, tvrdí Macron

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že smrť Abú Bakra al-Bagdádího neznamená koniec teroristickej skupiny Islamský štát (IS).

Politik v nedeľu na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísal, že "boj s podporou našich partnerov v medzinárodnej koalícii bude pokračovať, až do definitívnej porážky teroristov". Úmrtie lídra označil za "krok vpred".

Prezident Spojených štátov amerických Donald Trump v nedeľu potvrdil, že Abú Bakr al-Bagdádí je mŕtvy. Šéf Bieleho domu objasnil, že zomrel počas razie americkej armády v sýrskej provincii Idlib. Podľa neho terorista ušiel spolu s jeho troma deťmi do tunela, kde na sebe odpálil samovražednú vestu. "Bol to chorý a zvrátený muž a teraz je preč. Zomrel ako pes, zomrel ako zbabelec," vyjadril sa Trump, ktorý sledoval zásah komanda z Bieleho domu. Vyhlásil, že by chcel zverejniť posledné momenty najhľadanejšieho muža sveta, ktorý pred smrťou "plakal, skučal a kričal".